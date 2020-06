SADA JE I SLUŽBENO, BIVŠA ZVIJEZDA BARCELONE IMA NOVI KLUB: Potpisao je za Romu, a u Italiju stiže potpuno besplatno

Španjolski krilni napadač Pedro Rodriguez (32) karijeru će nastaviti u Romi, s kojom je potpisao dvogodišnji ugovor s opcijom produženja za još jednu sezonu. U Romi bi trebao imati godišnju plaću od tri milijuna eura, objavili su petak britanski mediji.

BIO JE ČLAN ZLATNE GENERACIJE BARCELONE, A SADA ODLAZI U ITALIJU POTPUNO BESPLATNO: Potpisat će dvogodišnji ugovor s Romom

Pedro dolazi u Romu kao slobodan igrač, jer mu ugovor s Chelseajem ističe 26. srpnja, kada je na rasporedu posljednje kolo Premier lige.

