SADA ĆE TO DEFINITIVNO BITI MEGAMOMČAD: PSG preotima jednog od najboljih igrača svijeta i to bez odštete, ali dat će mu golemu plaću

Jedan od najboljih vratara svijeta Milanov, Gianluigi Donnarumma, na ljeto ima pravo napustiti klub bez odštete. Crveno-crni iz Milana već mu nude novi i znatno bolji ugovor, ali mladi vratar talijanske reprezentacije još nije siguran želi li ostati.

Do sada je imao plaću od šest milijuna eura, a ponudili su mu povećanje na osam milijuna eura i to je maksimalna svota koju mu mogu dati. Donnarumma pak ima puno izazovniju ponudu i to iz jednog od najbogatijih klubova u Europi, PSG-a.

Donnarummi je san igrati Ligu prvaka svake sezone, a do sada još uvijek nije imao priliku igrati u najelitnijem europskom natjecanju. Pisalo se po talijanskim medijima da bi Donnarumma mogao ostati ako Milan izbori Ligu prvaka, ali neki talijanski izvori sada tvrde da PSG sprema dati Donnarummi plaću od 12 milijuna eura godišnje, a to će biti teško odbiti.