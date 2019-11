Prema onome što je govorio dok ej bivši izbornik bio na klupi bilo je jasno da ga nikada nije pretjerano cijenio

Legenda njemačkog nogometa Karl–Heinz Rummenigge od samo je početka bio veliki kritičar Nike Kovača. Nije ga nikako htio vidjeti na klupi Bayerna i vodio je velike bitke sa sada bivšim predsjednikom klub Ulijem Hoenessom. Međutim, bitku je izgubio i Kovač je sjeo na klupu.

Napadao je on Hrvata gotovo do kraja prošle sezone. Mišljenje je promijenio tek kada je bivši izbornik osvojio dvostruku krunu i tako kupio mir na neko vrijeme. Međutim, trajao je on samo još par mjeseci, a onda je sve kulminiralo poslije poraza od Eintrachta nakon čega je ubrzo smijenjen.

‘Sve što su željeli’

Na klupu je potom sjeo njegov pomoćnik Hansi Flick. Prvi rezultati idu mu u korist i to je razlog zbog kojeg je Rummenigge izrazio oduševljenje sunarodnjakom.

“Apsolutno smo zadovoljni Hansijem. Ne samo zato što pobjeđujemo, nego zbog kvalitete nogometa koju momčad prikazuje. Sve što je napravio do sada je upravo ono što smo željeli. Hansi ima jasan plan igre, igrači točno znaju trebaju raditi”, poručio je Rummenigge i tako dao do znanja što Kovač po njemu nije dobro radio.