Hrvatski reprezentativac Luka Modrić napustio je trening Real Madrida nakon što se u jednom trenutku osjetio bolove u leđima. ABC Deportes je prvi objavio kako ozljeda nije teža i da bi trebao biti na raspolaganju za uoči sutrašnje utakmice s Cadizom. Međutim malo potom Marca je javila kako ipak neće biti spreman, a uskoro je stigla i potvrda da nije u sastavu za taj susret.

Loša je to vijest za trenera Zinedinea Zidane jer u tom susretu njegova momčad mora osvojiti tri boda kako bi nastavila borbu za naslov prvaka.

Real je u prošlom kolu odigrao tek 0-0 na gostovanju kod Getafea. Pobjedom se mogao ponovo približiti vodećem Atleticu na samo bod minusa, a sada su u problemima jer njihov kis može iskoristiti Barcelona i preskočiti ih na drugom mjestu.

Luka Modrić i društvo su odigrali iznimno loše i praktički tijekom cijelog susreta nisu ozbiljnije ugrozili domaća vrata. Modrić je odigrao cijeli susret.

