S BARCELONOM JE OSVOJIO SVE ŠTO JE MOGAO, A OSRAMOTIO JE I VELIKOG PIRLA: Nećete vjerovati čime se sada bavi poznati nogometaš

Četrdesetčetverogodišnji španjolski golman José Manuel Pinto u mitovini je od 2014. godine, a najslavnije trenutke u karijeri proveo je u katalonskom gigantu Barceloni u kojoj je bio pričuva prvom čuvaru mreže Victoru Valdesu, a priliku među vratnicama uglavnom je dobivao manje važnim susretima i Kupu.

Dres Barce Pinto je nosio šest godina, tijekom kojih je osvojio čak 14 trofeja, a mnogima je najzapamćeniji je ostao po obrani jedanaesterca legendarnom Andrei Pirlu koji ga je pokušao nadmudriti panenkom, no Pinto je ostao na mjestu i mirno uhvatio loptu. OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

📰[MARCA] | After football and music, Pinto has a new job.

Former Barça goalkeeper went into music after hanging up his gloves, and now he seems to be thriving in another profession.

Pinto has posted a video of Instagram of him directing a Zumba class at his P13fit gym.

