RUŽAN PRIZOR KOJI JE GOTOVO SVIMA PROMAKAO: Igrači Rome naguravali Manchesterova klinca, a onda je uletio podivljali Cavani

Igrači Rome Mancini i Karsdrop počeli su poput nekih bullyja naguravati Unitedovog klinca Masona Greenwooda

Nogometaši Manchester Uniteda plasirali su se u finale Europske lige nakon što su u polufinala eliminirali AS Romu, koja je, nakon poraza 2-6 na Old Traffordu, u uzvratu u četvrtak na svom Olimpicu došla do utješne pobjede od 3-2. Za United je oba gola zabio Edinson Cavani (39, 68), a strijelci za Romu bili su Edin Džeko (57), Bryan Cristante (60) i Nicola Zalewski (83).

Utakmicu je također obilježio i manji incident u 72. minuti. Igrači Rome Mancini i Karsdrop počeli su poput nekih “bullyja” naguravati Unitedovog klinca Masona Greenwooda. Nasilje je trajalo sve dok negdje iz pozadine poput razjarenog bika nije uletio Edinson Cavani. Urugvajac je odmah navalio na fizički puno jačeg Karsdropa i poručio mu neka se proba naguravati s njim, a ne s malim Greenwoodom.

Ubrzo je nastalo naguravanje, ali srećom ostali igrači su ih rastavili.

Incident pogledajte OVDJE.

Manchester United i Villarreal borit će se 26. svibnja u Gdanjsku za naslov pobjednika Europske lige. Villarreal je, nakon domaće pobjede 2-1, u Londonu odigrao 0-0.