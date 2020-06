O incidentu se oglasila njegova kćer

Legendarni hrvatski nogometaš Josip Skoblar napao je tri žene i dijete ove subote u Privlaci, javljaju 24 sata. Kako pišu vikao je na njih i mahao krampom te je jednu od njih uhvatio za vrat i ozlijedio joj nogu. Jedna od napadnutih žena je osoba s invaliditetom i onkološki pacijent, pišu 24 sata.

“U potrazi za dobrom plažom smo skrenuli i vozili slijepom ulicom dok nismo došle do kraja asfalta. Nije bilo nikakvog znaka, a oko nas je bilo par kuća”, priča jedna od žena i otkriva da su tu parkirale automobil i otišli na kupanje.

Mislila da nešto nije u redu s njim

“Kupale smo se oko sat vremena, nas tri prijateljice i moj sin i taman smo mislili krenuti dalje. Odjednom, dolazi prema nama čovjek u terencu. Stao je iza našeg auta i počeo galamiti i prostačiti. Ja sam prvo mislila da nešto nije u redu s njim”, ispričala je i nastavila

“U jednom momentu me hvata za vrat i guši me. Bila sam u tolikom šoku da se sad točno ni ne sjećam što je dalje bilo. Moje dijete me gleda, razumijete li”, dodala je. Kasnije je Skoblar preko svoje kćeri Josipe poručio da mu je žao zbog incidenta.

“Već godinama zovemo policiju zbog ljudi koji parkiraju na putu i na plaži, a ovaj auto je bio parkiran na tuđem terenu. Vjerojatno mu se to godinama nakupljalo. Naravno, to nije izlika za burnu reakciju i on se duboko ispričava zbog toga”, kazala je kazala je Josipa za 24 sata.