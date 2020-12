RUSIJA SRUŠILA SVJETSKE PRVAKINJE I OSVOJILA PETO MJESTO: Vedehina i Kalinjina briljirale u velikoj pobjedi

Reprezentacija Rusije osvojila je peto mjesto na Europskom prvenstvu rukometašica u Danskoj pobjedom nad Nizozemskom 33-27 (18-13) u utakmici odigranoj u Herningu.

Ruskinje su vodile od početka do kraja utakmice, a do pobjede su ih predvodile Polina Vedehina sa šest pogodaka i Julija Managarova sa pet. Vratarica Viktorija Kalinjina imala je 14 obrana. Kod Nizozemki je najefikasnija bila Lois Abbingh sa deset golova.

RESULT: @rushandball 🇷🇺 clinch fifth place overall with a 33:27 victory against @nedteamhandbal 🇳🇱 as both conclude their #ehfeuro2020 campaigns 👏#handballispassion pic.twitter.com/0wm0OtVS8P

— EHF EURO (@EHFEURO) December 18, 2020