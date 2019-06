RUSI SU SE ZALETJELI: Slučajno je objavljeno gdje će prvo ime mladih Vatrenih nastaviti karijeru?

Željeni transfer je blizu?

Prvo ime mlade hrvatske nogometne reprezentacije Nikola Vlašić prošlu sezonu je proteo u ruskom CSKA na posudbi iz engleskog Evertona i dobrim igrama na sebe privukao veliku pažnju te zaradio brojne komplimente.

U Evertonu Vlašić ne može računati na veliku minutažu pa se već neko vrijeme govori o tome kako će napustiti klub iz Liverpoola. Naime, Vlašiću ima 21 godinu i nalazi se u fazi kada mu je minutaža jako bitna za daljnji razvoj.

Everton traži puno

S obzirom da ga Everton nema u najozbiljnijim planovima za sljedeću sezonu, a u klubu iz Moskve je pružao izvrsne igre i bio jedan od najboljih članova ekipe, Rusi su ga htjeli otkupiti, ali nisu mogli isplatiti odštetu koju su Englezi tražili.

No, situacija se možda promijenila. Barem se to može zaključiti po fotografiji koja kruži internetom na kojoj je prikazana objava CSKA da je otkupio Vlašića i potpisao s njim ugovor do 2024.

Ta objava ne postoji na službenom profilu CSKA pa se nagađa se kako je klub možda slučajno pustio vijest prije planiranog termina objave.

Naravno, uvijek postoji mogućnost da se radi o fotomontaži.