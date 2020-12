RUSI KAZNILI BIVŠEG KAPETANA SVOJE NOGOMETNE REPREZENTACIJE: Za divljački ispad mora odraditi sto sati društveno korisnog rada

Moskovski sud je u petak osudio bivšeg kapetana ruske nogometne reprezentacije Romana Širokova na sto sati društveno korisnog rada, zbog napada na nogometnog suca, objavila je agencija Interfax.

Širokov je u kolovozu sudjelovao na amaterskom turniru, na kojem ga je razbjesnila odluka suca Nikite Dančenka da ne dosudi kazneni udarac zbog starta na 39-godišnjeg bivšeg reprezentativca, kao što se može vidjeti na snimci.

Dančenko je potom isključio Širokova, a to je nagnalo veznjaka da rukom i nogom udari suca.

Ex-Zenit, CSKA + Spartak midfielder Roman Shirokov, who played all Russia's games at #EURO2016, has retired aged 35 pic.twitter.com/G9aQa79Rax

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 23, 2016