RUSSELL WESTBROOK ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: Katarstrofalne vijesti uoči nastavka sezone, zvijezda Houston Rocketsa pozitivna na testiranju

Zvijezda Houston Rocketsa, 31-godišnji američki košarkaš Russell Westbrook u ponedjeljak je objavio da je bio pozitivan na testiranju na Covid-19, koje je obavio uoči odlaska momčadi u Orlando, gdje će za nešto više od dva tjedna biti nastavljena NBA sezona.

Westbrook je vijest o tome da je zaražen koronavirusom objavio na društvenim mrežama. Momčad Houstona je na Floridu otputovala u četvrtak, a Westbrook nije bio među putnicima, baš kao ni James Harden te njihov novi suigrač Luc Mbah a Moute.

Russell Westbrook says he has tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/BYG6clQmup

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2020