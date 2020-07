U nadolazećoj sezoni će na poziciji kružnog napadača predstavljati značajnu kariku, kako za klub, tako i za mladu postavu prve ekipe

U petak je Centru Zamet održana konferencija za medije na kojoj je potvrđen dolazak legendarnog Renata Sulića u RK Zamet, piše Riportal.

“Ovo je najveće pojačanje u proteklih desetak godina u našem klubu. Dokaz je to koliko je upravi RK Zamet stalo do bivših igrača, a prvi put smo to pokazali kada smo u prizemlju dvorane napravili zid slavnih na kojem su obješeni dresovi naših reprezentativaca koji su osvajali odličja na svjetskim i europskim natjecanjima te Olimpijskim igrama. Među njima su i Valter Matošević koji je trener prve ekipe, Mateo Hrvatin koji radi u Rukometnoj akademiji, a tu je, naravno, i Renato Sulić. Od kada je ova uprava preuzela klub održali smo šezdesetak konferencija za medije, ali se ne sjećam kada smo se više veselili nekom predstavljanju kao što je ovo danas“, rekao je Vedran Devčić, predsjednik RK Zamet.

“Ovim velikim dolaskom konačno smo formirali ekipu, nakon što su nas napustila tri igrača, jučer smo održali konferenciju na kojoj smo predstavili dolazak četiri pojačanja s kojima nadomještamo dečke koji su otišli. Rekao bih da samo s tim pojačanjima naša ekipa ne bi bila ništa slabija no protekle sezone, čak možda i jača, a danas zatvaramo tu fazu s Renatom Sulićem. Veliko mi je zadovoljstvo da smo još jednu legendu riječkog, hrvatskog i svjetskog rukometa vratili u klub i s njim ćemo dobiti jednu novu kvalitetu. Klub nastavlja s ustaljenom politikom okupljanja mladih igrača iz regije, što je ključan cilj, ali s Renatom dobivamo novu dimenziju, kako na terenu, tako i u funkcioniranju samog kluba. Još nemamo informacije kada će nova sezona započeti, međutim, veselimo se povratku na parket te smatramo da ove godine možemo napraviti taj iskorak plasmana u Ligu za prvaka i osobno smatram da bi sve ispod toga bio podbačaj“, dodao je, a onda je riječ preuzeo Boris Konjuh, team manager RK Zamet:

“Teško je bilo izdržati posljednjih dana i sakriti o kome se radi. Ovo je možda najemotivniji trenutak u mojoj sportskoj karijeri jer se Renato vraća doma. Emotivan sam jer me sve to vraća u period prije 20 godina i najveće uspjehe kluba s Renatom na terenu, a sada se vraćamo tamo gdje smo počeli. Već je spomenuto kolika je Renato legenda svjetskog rukometa, a ne samo hrvatskog. Najljepše od svega je što nam je došao pružiti ruku u ovim trenucima, imamo ga na klupi, imamo ga mi u upravi, ima ga trener Matošević ali i dečki na terenu. Veliki je ponos i čast što se naše dijete vratilo doma i što će s nama vratiti ondašnji sjaj klubu“, poručio je,

Renato Sulić također se osvrnuo na svoj povratak kući.

“Vratio sam se kući, iako sam planirao završiti karijeru. Korona je poremetila planove i trebalo je malo vremena da se dojmovi slegnu. Ovdje su dečki s kojima sam ja igrao, ali i svi ostali koji su tu i koji su moji prijatelji. Trebalo je vremena da posložim privatni život, ali znao sam da ću sigurno ostati u sportu jer ja bez toga ne mogu. Odlučio sam se vratiti, ne kako bih nekome oduzimao minutažu niti da se dokazujem jer smatram da sam sebe dokazao davno i da se mogu samo potvrđivati. Želja mi je da dečki nešto nauče iz mog iskustva i karijere koja traje već 22 godine i to je ono što me najviše veseli. Tu je i Valter Matošević, moj bivši suigrač i u klubu i u reprezentaciji pa vjerujem da ćemo se dobro nadopunjavati“, kazao je.

Bivši hrvatski reprezentativac sa 100 zabilježenih nastupa, osvojio je zlato na Mediteranskim igrama 2001. godine, s rukometnom reprezentacijom Hrvatske ima zlato sa SP-a u Portugalu 2003. i srebro s EP-a u Norveškoj 2008. Sulić je jedan od najboljih kružnih napadača na svijetu u posljednjih 20 godina, a dugi je niz godina nosio titulu najboljeg obrambenog igrača Veszpréma te stekao status klupske ikone osvojivši naslov prvaka Mađarske i Kup devet puta.

Također, 2015. i 2016. godine osvajao je SEHA ligu, a na Final Fouru rukometne Lige prvaka nastupio je pet puta. Sulić je u bogatoj karijeri nastupao za Zamet, Metković, Zagreb, Medveščak, Veszprém, Celje, dok je u Wisli Plock boravio od 2018. godine, a sada se vraća u klub od kojeg je sve i počelo.