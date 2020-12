Francuskinje su aktualne europske prvakinje

Hrvatske rukometašice u polufinalu Europskog prvenstva u Danskoj igraju u 18.00 sati protiv aktualnih europskih prvakinja Francuskinja.

“Svi smo sretni, oduševljeni. Kao bivši izbornik ženske reprezentacije mogu reći da to nismo nikad imali u povijesti ženskog rukometa. Sve čestitke curama, izborniku Šoštariću, asistentici Petiki i svim ostalima koji su gore u Danskoj, to je veličanstven rezultat. Ne smijemo biti prepotentni i bahati i reći da smo to očekivali jer mi koji smo duboko u rukometu smo vjerovali možda u poneko iznenađenje i kakav pozitivan rezultat, ali doći do polufinala gdje ženska reprezentacija hrvatske nikad nije bila u povijesti na velikim natjecanjima je zaista veliki rezultat”, poručio je u razgovoru za HRT bivši izbornik Vladimir Canjuga. Osvrnuo se i na ono što slijedi.

“Moramo biti kao i dosad: skromni, nasmijani i vjerovati u svoju prije svega izvanrednu homogenost, klapu i kemiju koju cure imaju, izvanrednu obranu. Vjerujem da će biti zanimljiva utakmica. Neću predviđati rezultat i coprati i stvarati opterećenje curama. Neka samo budu opuštene i rezultat će doći sam po sebi”, poručio je. odgovorio je i koga bi želio u slučaju prolaska u finale, Norvešku ili Dansku, koje se igraju od 20:30 sati.

“Kao bivši izbornik gubimo sam i od Norveške i od Danske. Danas gledajući možda bi bila bolja Danska, iako je domaćin. Protiv njih još nismo igrali. Ne treba se bojati ni Norveške jer nemojmo zaboraviti da protiv Norveške Tea Pijević nije branila, što je bio taktički potez Šoštarića”, rekao je.

Francuskinje su aktualne europske prvakinje nakon što su prije dvije godine pred svojim navijačima u finalu u Parizu pobijedile Rusiju s 24-21.