RUKOMETAŠI ZAGREBA PROTIV UKRAJINACA IDU PO PREKID CRNOG NIZA: ‘Izgubit će ona ekipa koja se prva prestane boriti’

Nakon trotjedne stanke uzrokovane reprezentativnom akcijom, ali i slučajevima zaraze virusom COVID-19 zbog koje je čitava momčad bila u samoizolaciji, hrvatski rukometni prvak PPD Zagreb u srijedu (20.45 sati) će ponovno zaigrati u Ligi prvaka, u susretu 7. kola skupine B gost će im biti ukrajinski Motor iz Zaporožja.

Bit će to nova prilika prilika za prve ovosezonske bodove PPD Zagreba koji je izgubio u svih pet dosadašnjih nastupa. S drug strane, Motor je odigrao četiri utakmice te upisao jednu pobjedu i tri poraza.

Brži protok lopte

Susret će se igrati u dvorani Sutinska vrela u Podsusedu jer je zagrebačka Arena pretvorena u pomoćni centar za oboljele od COVID-19. Bit će to četvrta različita dvorana u kojoj će PPD Zagreb igrati domaće utakmice Lige prvaka u svojoj povijesti, nakon Kutije šibica, Doma sportova i Arene.

“Imamo situaciju gdje smo nakon teškog poraza od Celja završili u desetodnevnoj samoizolaciji što samo po sebi nije lako. Ipak, trenirali smo koliko smo mogli preko ‘zooma’, a jednom kada smo izašli van nastavili smo raditi rukomet. Nekako mi se čini da smo dosta ubrzali ekipu i protok lopte. Poradili smo i na homogenosti obrane, kako u 6-0 tako i u 5-1 sustavu. Sutra je veliki izazov za nas. Motor je vrlo kvalitetna ekipa koja je u svim utakmicama ove sezone pokazala da ima snage nositi se s najboljima u Europi. I Veszpremu i Barceloni zadali su dosta muke. Naš prvi zadatak je da se brzo vraćamo u obranu jer oni strahovito brzo guraju u leđa i vuku taj brzi centar. Njihovo najjače oružje su srednji vanjski, lijevi vanjski i pivot i to je dodatni zadatak za nas s kojim ćemo se morati pozabaviti. Što se napadačkog dijela tiče, morat ćemo pronaći način da probijemo njihovu zonu koja je poprilično prgava. Mi smo dosta proučavali njihovu igru i pripremili se dobro na treningu, sada je samo na dečkima da to sutra prenesu na teren za vrijeme utakmice. Od svojih igrača jedino na čemu ću maksimalno inzistirati jest borba do posljednje sekunde. U sutrašnjoj utakmici izgubit će ona ekipa koja se prva prestane boriti”, kazao je u trener PPD Zagreba Vlado Šola.

Put do pobjede

Kružni napadač Marin Šipić je dodao:

“Čeka nas jako teška utakmica, čvrst protivnik koji igra jako dobru obranu. Rekao bih čak da igraju grubu i prljavu obranu. Ako ćemo biti statični i ako ćemo ih napadati jedan na jedan s mjesta, siguran sam da će nas prebiti. Mislim da smo dobro pripremljeni za njih. Malasinskas, Puhovski i pivot započinju i završavaju 70 posto njihovih napada tako daje vrlo jasno da moramo tu trojku zaustaviti ako mislimo pobijediti utakmicu. Na nama je da odigramo poštenu utakmicu, da mi njih istučemo u našoj kući i da napokon osvojimo te bodove”.