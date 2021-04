RUKOMETAŠI ZAGREBA BEZ BORBE ISPALI IZ LIGE PRVAKA: Nisu uspjeli skupiti dovoljan broj igrača za utakmicu s Flensburgom

Utakmice osmine finala rukometne Lige prvaka između PPD Zagreba i njemačkog Flensburga, koje su trebale biti odigrane u srijedu i četvrtak, 7. i 8. travnja, otkazane su, a njemačka momčad je bez borbe prošla u četvrtfinale, objavili su u utorak iz Europske rukometne federacije (EHF).

I FILIP IVIĆ SE VRAĆA U ZAGREB: ‘Želim klub vratiti na pobjedničke staze’

U originalnom rasporedu utakmica osmine finala, PPD Zagreb je trebao ugostiti Flensburg 1. travnja u Zagrebu, ali je zbog novih pozitivnih slučajeva u momčadi hrvatskog prvaka taj dvoboj odgođen.

Prema unaprijed određenoj proceduri za utakmice doigravanja u Ligi prvaka, zagrebački dvoboj je automatski prebačen u Flensburg, gdje su trebale biti odigrane obje utakmice. Klubovi su u suradnji s EHF-om dogovarali način na koji bi se dvoboji mogli odigrati, unatoč novim pozitivnim slučajevima na testiranjima na koronavirus u redovima hrvatskog prvaka.

The #ehfcl play-off tie @SGFleHa vs @RKZagreb has been called off. SG Flensburg-Handewitt reach the quarter-finals of the EHF Champions League Men 2020/21 https://t.co/eCwjJdh2VV

— EHF (@EHF_Activities) April 6, 2021