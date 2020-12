RUKOMETAŠI PSG-A OSVOJILI TREĆE MJESTO U LIGI PRVAKA: Remili i Prandi vodili pariški klub do trijumfa nad Vezspremom

Rukometaši PSG-a osvojili su treće mjesto na završnom turniru Lige prvaka u Koelnu nakon što su u susretu za broncu pobijedili Veszprem sa 31-26 (14-11).

Mađari su bolje otvorili susret, poveli su 3-0, pa 5-2 i držali su prednost u prvih 20 minuta. PSG je do prvog vodstva stigao u 20. minuti (8-7) i nakon toga više nije ispuštao prednost.

Telekom Veszprém – PSG Handball 26:31

We finished fourth in the Final4.

Read the report, statistics and statements of our loss against PSG on the link below.#RedUnited #ehffinal4 https://t.co/3n0bIkcuDP pic.twitter.com/IfmARxVSlp

— VeszprémHandballTeam (@telekomveszprem) December 29, 2020