RUKOMETAŠI KREĆU U AKCIJU: Červar objavio popis, legenda napustila stručni stožer, Vori imenovao zamjenu

Osim Švicarske i Belgije u kvalifikacijskoj skupini 2 igra još i Srbija, a prolazak na EHF EURO 2020 izborit će prve dvije momčadi iz svake skupine.

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar objavio je popis igrača na koje računa za kvalifikacijske susrete za Europsko prvenstvo 2020. protiv Švicarske i Belgije.

“Nakon što smo odradili prvi zadatak a to je osiguran plasman na Svjetsko prvenstvo u siječnju, preostaje nam prije priprema na SP drugi zadatak, jednako važan a to su kvalifikacije Europsko prvenstvo 2020. To nam je drugi najvažniji zadatak ove godine koji želimo apsolvirati. Vrlo brzo ćemo izaći s 18 igrača koji će konkurirati za ova dva kvalifikacijska meča u Osijeku i u Belgiji. Okupljamo se 22. listopada u Zagrebu odakle krećemo prema Osijeku”, kazao je izbornik na početku presice.

Teška utakmica

“Utakmica sa Švicarskom neće biti nimalo laka. Od igrača ću tražiti maksimalno zalaganje kao i u prvoj utakmici protiv Crne Gore. Švicarska je pokazala da je protivnik vrijedan poštovanja jer su u kvalifikacijama pobijedili Norvešku. Vratio im se Andre Schmid i on je taj koji je bitno promijenio ekipu. Imaju odličnog pivota i lijevo krilo koji je izrazit kontraš. Na vratima im je iskusni vratar Montpelliera Nikola Portner. Belgija igra puno sedam na šest, a njihov kapetan igra kod nas u Zagrebu. Danas svi igraju rukomet i moramo se dobro i pažljivo pripremiti. Mi smo u obje utakmice na papiru favoriti, ali morat ćemo to pokazati na terenu”, dodao je.

Na popisu su se našli i neki mladi igrači kojima izbornik želi dati priliku.

“Imam namjeru uključiti mlade igrače. Tarragona mi je to pokazala jer smo bili najmlađa reprezentacija i nismo imali niti jedno zvučno ime. Ponosan sam na tu reprezentaciju jer je sve bilo pripremljeno da Španjolska igra u finalu. Pokazalo mi je da mladi ljudi mogu još nešto dodati reprezentaciji. Oni imaju želju za afirmacijom i uvjeren sam da je jak potez dati priliku mladim igračima. Ivan Martinović je najbolji strijelac svog Gummersbacha. Nameću se Vida, Šipić, Mandić koji igraju sjajno u svojim klubovima. Drago mi je da se Duvnjak vraća jer sam i njega jako mladog uveo u reprezentaciju. Veselim se što nam se vraća naš kapetan i lider reprezentacije”, rekao je.

Novi trener vratara

Sportski direktor Igor Vori najavio je i promjene u stručnom stožeru.

“Maksimalno smo ozbiljni za ove dvije utakmice jer imamo veliko poštovanje prema oba protivnika. Gledajući zadnje utakmice Švicarske i Belgije, nisu nimalo bezazlene reprezentacije. Posebno Švicarska koja je puno dobila sa Schmidom. Imamo promjene u stožeru. I ovim putem se želim zahvaliti Mirku Bašiću koji više zbog privatnih obaveza ne može obnašati dužnost trenera vratara. Angažirali smo Marka Markiša koji će biti trener vratara. Željan je rada i dokazivanja. Izbornik je u njemu prepoznao da u budućnosti može pomoći radu s golmanima. Ostalo sve ostaje isto. Nadam se će U Osijeku 25. listopada biti puna dvorana i da ćemo se zajedno veseliti ovom ciklusu”, izjavio je Vori.

Reprezentacija se okuplja 22. listopada u 12 sati u Zagrebu nakon čega će krenuti put Osijeka. Hrvatska će prvo ugostiti Švicarce u osječkoj dvorani Gradski vrt 25. listopada u 20:15 sati. Utakmica 2. kola skupine 2 protiv Belgije igra se 28. listopada u Leuvenu (BEL) s početkom u 15:45 sati.

Osim Švicarske i Belgije u kvalifikacijskoj skupini 2 igra još i Srbija, a prolazak na EHF EURO 2020 izborit će prve dvije momčadi iz svake skupine. Preostala četiri mjesta popunit će četiri najbolja treća, dok su izravan plasman osigurali domaćini Austrija, Švedska i Norveška te branitelj naslova Španjolska. Europsko prvenstvo 2020. prvo je koje će se igrati s 24 momčadi.

Popis:

1. Marin Šego – MOL-Pick Szeged

2. Mate Šunjić – US Ivry Handball

3. Ivan Stevanović – Kadetten Schaffhausen

4. Filip Ivić – PGE Vive Kielce

5. Zlatko Horvat – RK PPD Zagreb

6. Josip Božić Pavletić – RK PPD Zagreb

7. Ivan Vida – RK Nexe

8. Manuel Štrlek – Telekom Veszprem

9. David Mandić – RK PPD Zagreb

10. Lovro Mihić – SPR Wisla Plock

11. Željko Musa – SC Magdeburg

12. Kristian Bećiri – Celje Pivovarna Laško

13. Marin Šipić – RK Nexe

14. Marino Marić – MT Melsungen

15. Krešimir Kozina – Frisch Auf Göppingen

16. Marko Mamić – PGE Vive Kielce

17. Halil Jaganjac – RK Metalurg

18. Damir Bičanić – RK PPD Zagreb

19. Luka Cindrić – PGE Vive Kielce

20. Domagoj Duvnjak – THW Kiel

21. Domagoj Pavlović – MT Melsungen

22. Igor Karačić – RK Vardar

23. Jakov Vranković – Grundfos Tatabanya KC

24. Luka Stepančić – Paris Saint-Germain Handball

25. Ivan Martinović – VfL Gummersbach

26. Luka Šebetić – Tremblay en France Handball

27. Šime Ivić – BGK Meshkov Brest

Kvalifikacije za EHF EURO 2020, skupina 2:

25.10.2018., 20:15, Osijek: Hrvatska – Švicarska

28.10.2018., 15:45, Leuven: Belgija – Hrvatska

10.04.2019. Srbija – Hrvatska*

13.04.2019. Hrvatska – Srbija*

12.06.2019. Švicarska – Hrvatska*

15.06.2019. Hrvatska – Belgija*