Hrvatska rukometna reprezentacija pred polufinalnim je okršajem s Norvežanima. Hrvatska protiv domaćina nije favorit, ali s velikim nadama ulazi u najtežu utakmicu na ovom turniru.

Nadolazeću utakmicu, ali i one protekle prokomentirao je u podcastu “Igrač više” igrač PPD Zagreba i povremeni hrvatski reprezentativac Kristian Bećiri.

Kako u Norveškoj sve počinje i završava sa Sanderom Sagosenom, Bećiri se najprije osvrnuo na norveškog majstora.

“Od njega sve kreće. On je motor cijele ekipe. No ima tu još dosta dobrih igrača koji ga poprate. Tu je i Johannessen, dobra krila, vratar Bergerud se također potvrdio kao dobra snaga. Nije tu samo Sagosen, on im je najbolji igrač, ali u cjelini su jaki”, rekao je Bećiri u podcastu.

“Ulog je velik, naravno, nećemo niti mi posustati, kao što su dečki i najavili, bit će borba do zadnje minute. Sigurno je da će biti dobra utakmica”, rekao je pivot PPD Zagreba.

Najjače oružje

“Norveškoj je najveće oružje brzi centar i polukontra. Mislim da, ako to zaustavimo, imamo više šansi. Ali naša 5-1 obrana se pokazala jako dobrom. Ne postoji momčad koja može protiv toga. Tu je Duvnjak koji na prednjem igra impresivno, ali bit će teška utakmica i za jedne i za druge“, rekao je Bećiri koji je proveo nekoliko sezona igrajući u Sloveniji pa je prokomentirao i njihovu reprezentaciju koja je dogurala do polufinala i ulazi u borbu za medalju.

“Slovenci imaju jako dobru ekipu i velika imena. Oni svi igraju po dobrim klubovima, tako da to u jednu ruku i nije tako veliko iznenađenje. Svaka im čast. Njihova obrana i vratar su njihova najveća snaga. Nadam se da će na kraju biti Hrvatska i Slovenija“, rekao je Bećiri.

Ove zime nije pozvan u reprezentaciju, ali još je uvijek na radaru i uvijek spreman na poziv izbornika.

“Uvijek se nadam pozivu, svaki sportaš sanja da nastupa za svoju zemlju, pa tako i ja. Moj san je zlato na Olimpijskim igrama s Hrvatskom“, rekao je Bećiri.

Utakmicu Norveške i Hrvatske gjedajte na RTL televiziji i RTLplayu od 18 sati u petak, a uvodnu emisiju Vrijeme je za rukomet pratite od 17 sati, također na RTLplayu i RTL televiziji.