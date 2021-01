Martinovića i ostale hrvatske rukometaše možete gledati od 18 sati na RTL televiziji. Igraju protiv Agrentine za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva

Mladi hrvatski rukometaš Ivan Martinović hit je ovog SP-a. Njegova je minutaža sve veća i teško je sad zamisliti našu reprezentaciju bez njega.

No nije moralo sve biti ovako. Martinović je, naime, rođen u Austriji i malo je nedostajalo da postane austrijski reprezentativac. Hrvatski rukometni stručnjak na provrmenom radu u Norveškoj Luka Panza objasnio je kroz što je morao proći Martinović u mladosti.

“Ivan ima drugačiji mentalitet, jer je odrastao u Austriji. Imao je tešku epizodu kada je bio tu. Išao je u školu koja je bila za austrijske sportaše, pa su ga htjeli izbaciti, ali smo uspjeli preko veleposlanstva riješiti da on ima isti tretman. Jako puno pritisaka s austrijske strane je bilo da on zaigra za njih, to je za mladog čovjeka bio popriličan stres, ali on je 2014. rekao da ima hrvatsko srce i da mu ne pada na pamet propustiti priliku igrati za Hrvatsku”, objasnio je za Sportske novosti.

[VIDEO] URNEBESNI DVOJAC POJASNIO KAKO STOJE STVARI S CRIJEVNOM VIROZOM: Duvnjak umro od smijeha kad je vidio snimku

Martinovića i ostale hrvatske rukometaše možete gledati od 18 sati na RTL televiziji. Igraju protiv Agrentine za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.