U subotu su na rasporedu susreti 2. kola, a sastaju se Hrvatska – Portugal i Francuska – Tunis. Prve dvije ekipe iz skupine izboriti će plasman na Olimpijske igre u Tokiju

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je kvalifikacijski turnir za plasman na olimpijske igre u Tokiju porazom od Francuske 26:30.

Hrvatska je na startu turnira u Montpellieru pod vodstvom novog izbornika Hrvoja Horvata upisala poraz od starog rivala.

“Prvo poluvrijeme je izgledalo skoro savršeno što se tiče obrane, nisu nam mogli naći nikakvu rupu, ali teško je to igrati 60 minuta. Probao je izbornik s rotacijama jer svi moramo biti svježi i misliti na druge utakmice, falio je taj završetak, tih 15 minuta zadnjih. Nadao sam se da ćemo se dignuti, falila su nam 2-3 gola da se dignemo. Ali nismo uspjeli. Moramo dobre stvari memorirati i nastaviti igrati sutra do zadnjeg sučevog zvižduka”, rekao je Horvat za RTL nakon utakmice.

POGLEDAJTE CINDRIĆEV TRENUTAK MAGIJE: Hrvatski rukometaš fantastičnim potezom iznenadio Francuze

‘Portugal je jako dobar’

“Dosta je bilo tih isključenja i to ti uzme ritam, a oni su zabili i nekoliko laganih golova. Francuska ti ne da ni malo šansi, malo nam je falilo da vratimo utakmicu na nas mlin, ali nije nam to pošlo za rukom. Ja sam optimističan za cijeli ovaj turnir. Vjerujem da ćemo sutra do pobjede. Ali Portugal je dobar, jako su se digli zadnjih par godina i morat ćemo biti jako koncentrirani”, rekao je Horvat pa zaključio.

“Uvijek kad nešto loše napravimo na zadnjem turniru, želimo dokazati da nismo zaboravili igrati. Ovo je bilo stvarno lijepo vidjeti, pogotovo to prvo poluvrijeme. Nedostajao nam je sam završni touch.”

U subotu su na rasporedu susreti 2. kola, a sastaju se Hrvatska – Portugal i Francuska – Tunis. Prve dvije ekipe iz skupine izboriti će plasman na Olimpijske igre u Tokiju.