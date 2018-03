ZLATKO HORVAT IGRAO JE POSEBNU UTAKMICU PROTIV NORVEŽANA: Pa objavio najluđu fotografiju iz svlačionice na prvenstvu

Ovo je Hrvatska. Hvala Zagrebu na ovakvoj potpori!!!!💪🏻💪🏻🇭🇷🇭🇷 #samojako #zajednosmojaci #crohandball #hypnoticgame @hrs_insta @inahrvatska #svevasvolim

A post shared by Zlatko Horvat (@horvat_zlatko) on Jan 20, 2018 at 2:19pm PST