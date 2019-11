JAVIO NAM SE VUJOVIĆ: ‘Želim to što prije zaboraviti, svi znaju što sam napravio na klupi Slovenije. Vrijeme će pokazati tko je pogriješio’

‘Svi znaju što sam napravio na klupi Slovenije. Vrijeme će pokazati tko je pogriješio’

Veselin Vujović od jučer više nije izbornik muške rukometne reprezentacije Slovenije. Tamošnji Savez na tajnom je sastanku donio odluku da će samo mjesec i pol prije početka Eura potražiti novog izbornika, prvenstva na kojem će loviti posljednji vlak za Olimpijske igre u Tokiju. Kao kap koja je prelila čašu čelnika slovenskog rukometa spominje se Aleks Vlah, reprezentativac i igrač Zagreba kojem je Vujo, za vrijeme time-outa u Brestu za vrijeme dvoboja SEHA lige, rekao:

Kap koja je prelila čašu?! ‘Umri bre više da te ne gledam’

“Umri bre više da te ne gledam”.

No, Vlah uopće nije uvrijeđen zbog toga, ali se zato već dugo javno govori kako su Vujoviću dani odbrojani u reprezentaciji Slovenije. Nitko od igrača i uprave Zagreba nije ništa rekao Vujoviću na tu temu, niti se o tome razgovaralo. Na kraju krajeva, radi se o mladiću od kojeg je Vujović napravio igrača, te ga izveo na ozbiljnu igračku europsku scenu…

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije je na današnji seji soglasno sklenilo, da prekine pogodbo o sodelovanju s selektorjem moške članske reprezentance Veselinom Vujovićem. RZS bo v skladu s postopki svojih organov novega selektorja izbral do sredine decembra.🤾‍♂️ pic.twitter.com/5iJw6byi1L — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) November 27, 2019

U potpunosti izvučeno iz konteksta, dosta je toga u priči kako tko gleda na stvari

To što se dogodilo u potpunosti je izvučeno iz konteksta i od buhe se napravilo slona. Tolikog da su se kao veliki moralni spasitelji našli predsjednik slovenskog rukometnog saveza Frano Bobinac, Luka Zvižej i Dejan Bombač pa su stali u (nepotrebnu) Vlahovu zaštitu i tako poslali poruku da su Vujoviću dani na klupi Slovenije odbrojani…

U redu, “umri više” je stvarno ružno zvučalo, ali dosta je toga u priči kako tko gleda na stvari. Dobro, granica se neka mora znati, ali isto tako nema potrebne predimenzionirati stvari i izvlačiti priču iz konteksta, te ju učiniti gorom nego što ona, u biti, i je.

‘Želim to što prije zaboraviti, želim da to što prije prođe’

Dan nakon što je slovenski rukometni savez obznanio da Vujović više nije izbornik Slovenije, nazvali smo trenera PPD Zagreba kako bi nam prokomentirao čitavu situaciju. No, odbio je veći intervju. Kratko nam je kazao:

“Želim to što prije zaboraviti, želim da to što prije prođe. Ne želim ulaziti u te priče. Meni je bila izuzetna čast i zadovoljstvo što sam bio izbornik Slovenije. Svi znaju što sam napravio za slovenski reprezentativni rukomet. Vrijeme će pokazati tko je pogriješio”, kratko nam je kazao Veselin Vujović s kojim smo prije tri dana napravili EKSPLOZIVAN intervju na tu temu, kao i o prvoj pobjedi Zagreba ove sezone u Ligi prvaka protiv norveškog Elveruma prošle nedjelje.

“Ta moja izjava i situacija dobili su u medijima negativnu konotaciju. Rekao sam Vlahu prije utakmice da mora reagirati, pomaknuti se, da previše promašuje zicere, da je odsutan. ‘Ajde molim te živni malo, pa vučeš se kao da umireš’. Takav mi je bio komentar, ali kad sam isp*zdio onda sam mu rekao u stilu: ‘Dobro, sad kad umireš, pa ajde onda umri više je*ote’. Uopće nisam bio svjestan svega toga, ali moram vam nešto kazati kad je već bilo toliko komentara na tu temu, i u Sloveniji i u Hrvatskoj, a i šire. Ja njima ne mogu poslati poruku putem Twittera, Facebooka, SMS-a i Instagrama ‘dajte molim vas zapnite malo, molim vas igrajte’…

‘Mene su i u Zagreb i u reprezentaciju Slovenije pozvali jer sam takvog karaktera’

Transparentan sam čovjek i mene su i u Zagreb i u reprezentaciju Slovenije pozvali jer sam takvog karaktera, takav kakav jesam, da igračima prenesem na svoj način, onako kako znam, ono što im je činiti na terenu kako bi bili bolji, uspješni… Da je bilo kakvog otpora bilo prema meni, i od Vlaha i od čitave momčadi, oni ne bi ovako odgovorili kao što su to napravili protiv Elveruma. Nitko u klubu na tu temu nije samnom razgovarao, ali nitko. Nitko u ekipi poslije utakmice u Brestu, kao niti za vrijeme puta nazad, nije to spomenuo, niti je Vlah to tako shvatio tragično, dok to netko na RTL-u nije to pustio, dobronamjerno, zlonamjerno, ne želim ulaziti u to. Svi oni znaju zašto su mene ovdje doveli.

Svi oni koji su me voljeli prije tih nekih mojih ispada i izjava, oni će me i dalje voljeti. Oni koji me nisu voljeli, oni me i dalje neće voljeti. Ta kritična masa kod mene se ne mijenja. Prosječni čovjek pamti moju izjavu, vijest o meni dva dana, a već treći, četvrti dan se toga neće sjećati. Uvijek sam bio na udaru zbog mog karaktera. Ali, rukomet je takva igra. Puna kontakta, adrenalina. Moraš pokazati snagu, karakter, m*da na terenu, sve ono što ti treba u ovom sportu da dođeš do pobjede”, objasnio nam je Veselin Vujović o čemu više možete pročitati – OVDJE.

Vujović je u 4 godine napravio strašne stvari na klupi Slovenije

Pedesetosmogodišnji crnogorski stručnjak preuzeo je mjesto izbornika Slovenije 2015. godine, a s njime je reprezentacija osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 2017. godine, što je njen najveći uspjeh do sada. Tako je Vujović postao prvi izbornik Slovenije s medaljom na velikoj sceni. Također, Vujović je trener koji je Sloveniju odveo na OI u Riju i bio šesti, trener s kojim su zbog sudačke prevare u pravom smislu riječi bili osmi na Euru, čovjek koji je od svog dolaska napravio strašan posao. Da, sad Slovencima Vujović ne valja, a do (prek)jučer su se kleli u njega. Sad u slovenskom savezu govore kako im treba nova energija, što je totačna glupost jer, ako tko ima energije, ako tko zrači njome, onda je to definitivno Vujović.

Vrijedi spomenuti kako se za Vujovićevog nasljednika u slovenskim medijima spominje Talant Dušebajev, kojem bi kao i u Kilcu trebao pomagati Vujovićev dosadašnji pomoćnik Uroš Zorman.