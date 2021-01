U ovakvoj seriji bizarnih restrikcija moraju se snalaziti banjalučki rukometni stručnjak Velimir Petković i njegova momčad. Petković je uoči prvenstva ostao bez, kako je sam rekao, najboljeg igrača kojeg je ikad trenirao

Ako upalite televiziju danas u 15:30 na RTL 2, moći ćete gledati Ruse i Bjeloruse kako igraju rukomet. Samo, Rusi ne igraju formalno za Rusiju, već za Rusku rukometnu federaciju, neće smjeti koristiti svoje nacionalne oznake, isticati rusku zastavu ni pjevati rusku himnu.

Dio je to “kazne” koju je IHF, u suradnji sa Svjetskom antidopinškom agencijom (WADA) odredio za Ruse kojima je “zabranjeno nastupati na velikim natjecanjima naredne dvije godine”. Trebali su Rusi biti kažnjeni zabranom nastupa od četiri godine, no Sportski arbitražni sud u Lausanni (CAS) prepolovio je tu kaznu.

Rusi su kažnjeni jer su muljali s doping-testovima. Spomenuta WADA optužila je rusku antidopinšku agenciju RUSADA-u da je brisala, skrivala i uništavala dokaze da su njihovi sportaši bili pozitivni na nedozvoljene supstance. Njihova kazna formalno završava 16. prosinca 2022. godine.

‘Antiruska histerija’

Nakon one prve odluke o četverogodišnjoj zabrani, koja je stigla u prosincu 2019. godine, oglasio se ruski premijer Dimitri Medvedev u rekao da se tu radi o nastavku “kronične antiruske histerije“.

“Očito je da u Rusiji postoji problem u sportskoj zajednici i mi to ne poričemo. Ali, ove se kazne ponavljaju za sportaše koji su već bili kažnjeni. Naravno da smatramo da je sve ovo dio antiruske histerije za koju smatram da je postala kronična“, rekao je Medvedev.

Histerično ili ne, nisu Rusi u ovoj priči tako loše ni prošli. Ne zato jer su ih „zapadne imperijalističke sile“ ponizile, već zato što iste te sile mogu na njima dobro zaraditi, a to je najbolje vidljivo na primjeru rukometa. Velika natjecanja donose najviše novca ionako ne baš najbogatijem sportu svijetu, a zabraniti zemlji od 146 milijuna stanovnika da igra ne bi baš bilo ekonomično.

Nema pjesme, nema oznaka

Rusi su tako izgubili himnu, zastavu i obilježja, ne smiju ih isticati nikako, čak ni u hotelu, što je zaprepastilo šefa njihovog saveza Leva Voronjina.

“Ovo je ludnica. Nemamo pravo nositi ni trenirke s oznakama Rusije čak ni u svojim sobama u hotelu. Ne smijemo ni zapjevati himnu na hodnicima“, žalio se Voronjin ruskim medijima.

U ovakvoj seriji bizarnih restrikcija moraju se snalaziti banjalučki rukometni stručnjak Velimir Petković i njegova momčad. Petković je uoči prvenstva ostao bez, kako je sam rekao, najboljeg igrača kojeg je ikad trenirao Pavela Atmana. Sam Petković mislio je da će se natjecanje otkazati.

Teško će Rusija (ili ta njihova rukometna federacija, što već…) do ikakvih odličja na ovom turniru, no, čak i ako ih osvoje, neće im međunarodne organizacije to priznati u povijesnim knjigama. Tako će sad, pod raznim restrikcijama morati igrati po pravilima IHF-a kojem su, zapravo, samo bankomat za televizijska prava.

