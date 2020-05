Svoju je verziju priče za Sportske ispričao i izbornik juniorske reprezentacije Ivan Jerković

Matea Pletikosić, rukometašica koja je prije pet godina igrajući za Hrvatsku na Europskom kadetskom prvenstvu proglašena za najbolju srednju vanjsku igračicu tog natjecanja, odlučila je da će u nastavku karijere nositi dres reprezentacije Crne Gore, objavili su tamošnji mediji.

Rođena je u Sinju i iz kluba iz tog grada je 2015. godine prešla u podgoričku Budućnost kao jedna od najtalentiranijih igračica na svojoj poziciji. U dresu crnogorskog prvaka za pet godina postigla je 43 gola u Ligi prvakinja.

Pletikosić više od tri godine nije igrala za Hrvatsku, a usto je i više od tri godine registrirana kao igračica Budućnosti, što je preduvjet za promjenu sportske nacionalnosti.

“Ne želim nikoga moliti. U Hrvatskom rukometnom savezu nisu se prema meni ponijeli korektno nakon ozljede. Dobila sam godinu kasnije poziv, ali rekla sam da se tada nisam osjećala najbolje. Ne i da neću više nikada igrati. Međutim, kasnije me više nitko nije kontaktirao, a onda su mi rekli da moram dati intervju i poručiti kako želim opet igrati za reprezentaciju. To sam i učinila i opet me nisu zvali, rekla je Sinjanka u razgovoru za 24sata.

LIJEPA SINJANKA ODLUČILA PROMIJENITI BOJE: Hrvatska rukometašica od sada će igrati za Crnu Goru

Što kažu iz Saveza?

Oglasio se i izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije koji je objasnio svoju stranu priče.

“Vrlo jednostavno. Matea Pletikosić pozvana je u reprezentaciju kad sam postao izbornik, konkretno za kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo sa Švicarskom. Ona je tada odbila poziv, poručila je da je to ne zanima u tom trenutku”, rekao je za Sportske novosti izbornik Nenad Šoštarić.

Svoju je verziju priče za Sportske ispričao i izbornik juniorske reprezentacije Ivan Jerković:

“Ona je meni otkazala još 2017. godine, dok smo u Đurđevcu igrali kvalifikacije s Nizozemskom. Razlog je bila neka ozljeda. Mi smo imali okupljanje u ponedjeljak, ona je otkazala u nedjelju navečer oko 22 sata i to je bilo skroz nekorektno. Htio sam je u reprezentaciji, bila nam je glavna igračica, da se nije ozlijedila u četvrtfinalu EP-a 2016. vjerojatno bismo bili čak i blizu medalje na kadetskom Euru. I poslije toga sam je stavljao na popise juniorske reprezentacije, ona ih je otkazivala. Nakon što je tadašnjem direktoru reprezentacije Ratku Balenoviću 2018. godine poručila da se ne vidi u reprezentaciji, više je nismo ni zvali te smo na sljedeća dva natjecanja bili bez nje”, rekao je Jerković, a tu je priču potvrdio i nekadašnji direktor reprezentacije Ratko Balenović:

“Nakon Final Foura Lige prvakinja u Budimpešti 2018. godine na adresu nekolicine igračica poslan je pismeni upit žele li nastupati za reprezentaciju Hrvatske. Matea Pletikosić bila je jedna od njih te je SMS porukom odgovorila da ne želi. Presliku te poruke arhiviran je u dokumentaciji Saveza. Mi smo je imali namjeru zvati, a ne ulazim u njene razloge”, objasnio je Balenović.