ZAŠTO JEDAN OD GLAVNIH LJUDI NIJE S KAUBOJIMA NA EURU? Červarov pomoćnik za Net.hr; ‘I mene je to iznenadilo, ali prihvatio sam odluku’

‘Niti ja ne znam zašto, ali odluka HRS-a je takva i ja sam je prihvatio takvu kakva jest. Nastavljam dalje sa svojim radom u PPD Zagrebu’

Iznenađujuće je što nije otputovao s reprezentacijom Hrvatske u Austriju na Euro i nekako je to prošlo ispod radara. Ali – zamalo! Proslavljeni bivši rukometni vratar Mario Kelentić ipak je istaknuto ime Červarovog stručnog stožera, kao i rukometno ime u cjelini. Trener je i vratara u PPD Zagrebu i hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. No, jedan od najvažnijih ljudi u reprezentativnom stožeru nije uz svoje dečke. Odluka je to HRS-a koja je i njega, a i mnoge – začudila!

Trener vratara mora biti na klupi

Trener vratara mora biti na klupi, razgovarati s golmanom koji nije na terenu, komunicirati s vratarima općenito, komunicirati utakmicu kao takvu. U pauzama razgovarati s vratarom, dati mu dvije, tri ključne informacije, savjeta koji će možda i odlučiti utakmicu. Onda je to kompletan, pravi posao. Pripreme su dobro odrađene, momci su svježi otišli na prvenstvo, a to se vidi i na Euru. U četvrtak navečer protiv Austrije u Beču naši rukometaši odigrali su najbolju utakmicu dosad na turniru. Bila je to igra za medalju.

‘Dan prije puta sam saznao da ne idem na Euro’

“Prošle godine postao sam trener vratara. Lino me zvao u reprezentaciju. Bio sam na SP-u, bio sam na svim kvalifikacijskim utakmicama, odradio sam pripreme za Euro i dan prije puta sam saznao da ne idem. Niti ja ne znam zašto, ali odluka HRS-a je takva i ja sam je prihvatio takvu kakva jest, iako sam se iznenadio. No, nastavljam dalje sa svojim radom u PPD Zagrebu, u kojem radim osam godina.

No, najbitnije da naši rukometaši igraju dobro i da smo ostvarili četiri pobjede u četirima utakmicama. Što se tiče utakmice s Austrijom, ajmo reći da je bilo dobro, imali smo rezultat, nismo dali Austrijancima da priđu. Ali, moramo biti realni i kazati da ove utakmice do sada nisu mjerilo po kojem bismo se trebali mjeriti. U subotu je prava utakmica, protiv Njemačke ćemo vidjeti od čega smo sazdani, to će biti prava utakmica, po meni prva jaka na turniru. Ovo do sada smo odradili kako treba odraditi jedna ozbiljna reprezentacija”, kazao nam je u uvodu razgovora Mario Kelentić i nastavio:

‘Za nas pravo prvenstvo i borbe za medalju počinju u subotu protiv Njemačke’

“Za nas pravo prvenstvo i borbe za medalju počinju u subotu protiv Njemačke. No, ako ćemo igrati svoj rukomet, vjerujem da neće biti problema. Evo protiv Austrije Nikola Bilyk, njihov najvažniji igrač, zabio je svega tri gola. U prvih 20 minuta ništa nije napravio. Svi znamo i zašto. Zato što Domagoj Duvnjak igra možda i najbolji turnir u životu. Ne samo obrambeno nego i napadački. To je pravi Duvnjak, pravi lider, željan je da osvoji s Hrvatskom još neku medalju, da napravi nešto bitno. Ja mu to od srca želim. To se i točno vidi na njemu. Samo neka mu Bog da snage da izdrži do kraja. Ako on bude ovako igrao kao do sada, i ako ostali izdrže, mi nemamo straha za medalju. To sigurno. No, njegova želja nije medalja, njegova želja je da osvoji trofej s Hrvatskom”, objašnjava nam Mario Kelentić kojeg smo zamolili da nam prokomentira, kao šef vratar, i svoje adute na golu? Na prvenstvu ćemo morati imati raspoložene golmane, ako mislimo do medalje.

Ključni trenutak protiv Austrijanaca

“Izbrojio sam četiri Šegine čiste obrane u prvom dijelu, u drugom isto čiste četiri. Ne znam, statistika je malo čudna. Ključna je bila Šegina obrana kod četiri razlike za nas, kad je on obranio zicer, a Šipić je na drugoj strani zabio gol. Tu se utakmica prelomila. Ta dva poteza su smirila Austrijance i privela mirno utakmicu svome kraju. Znate, danas je teško imati 15, 20 obrana, moram to kazati.

‘Današnji rukomet je izgubio ono što je nekad bio, šutiranje sa 10, 11 metara’

Današnji rukomet je izgubio ono što je nekad bio, šutiranje sa 10, 11 metara, kad je bilo dobrih šutera. Današnji rukomet je prebrz za šut, većinom su to ziceri. Što se tiče golmana, na ovom prvenstvu oni su jako dobri. Mogu li biti bolji, lošiji, to ćemo vidjeti. Obrana reprezentacije Hrvatske je izvanredna i ne dopušta golmanu puno obrana. Šego je bitan i stabilan golman koji je isto gladan, željan uspjeha s reprezentacijom. Tako da imamo dvojicu, trojicu igrača koji su željni uspjeha, a igraju na ključnim pozicijama. Nadam se da će tako do kraja i ostati”, rekao nam je Kele kojeg smo upitali tko je, za njega, najveći dobitak za Hrvatsku do sada na turniru?

‘Svi su dali svoj obol u pojedinim dijelovima pojedine utakmice i tako se gradi medalja’

“Duvnjaka uopće neću spominjati, on je klasa i njegova igra nije nikakvo iznenađenje. Što se ostalih igrača tiče, svi su dali svoj obol u pojedinim dijelovima pojedine utakmice i tako se gradi medalja. Ako vuče jedan ili dvojica igrača, to nije dobro jer što kad dođe do pada u njihovoj igri? Tako da ne bih nikoga izdvojio. Nitko se nije istaknuo baš ono jako ili da je iznenadio.

To je skup najboljeg što mi u rukometu imamo, uz par izuzetaka. Svi su svoje dionice koje im je Lino dao odradili izvanredno. Bilo u obrani, bilo u napadu. Tako da ne bih nikog izdvajao. No, moram reći još jednom kako Duvnjak strši u svemu. On ovakav turnir davno nije odigrao. To se vidi, to svi govore, pravi je vođa i kapetan. I Karačić je odigrao svoju rolu na turniru, i Cindrić i Stepančić i krila, ma apsolutno svi… Zlaja, s obzirom na to da kod nas u klubu igra vanjskog i da jedno vrijeme nije igrao na krilu, ima svoje zasluge. Šego, Ašanin, ma svi… Momčad je sazrila za velike stvari i ja se nadam da će to biti dobro”, zaključio je Mario Kelentrić.