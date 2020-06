ZAŠTO JE VORI SMIJENIO KELENTRIĆA I STAVIO 23-GODIŠNJEG SINA LEGENDE KOJI NIJE BRANIO? Direktor je dao odgovor koji je teško za prihvatiti

Arian sa slabim golmanskim iskustvom i nikakvim trenerskim postao prvi čovjek golmana PPD Zagreba

Poznati bivši rukometni vratar Mario Kelentrić jučer je na svom Facebook profilu objavio kako nakon 12 godina i osvojena čak 22 trofeja odlazi iz kluba s mjesta trenera golmana iz PPD Zagreba. Na njegovo mjesto došao je mladi 23-godišnji dosadašnji treći vratar u PPD Zagrebu Arian Jović, sin menadžera u klubu Božidara Jovića.

NEVJEROJATNO, ALI ISTINITO: Prvo je Mario Kelentrić doživio nepravdu u reprezentaciji, a sad je uslijedio totalni šok; ‘Ma užas’

No, postavlja se pitanje zašto je novi trener PPD Zagreba Igor Vori odmah po svom dolasku smijenio čovjeka koji je trenirao čitav niz golmana, među kojima su i neki od istaknutih reprezentativnih, te koji ima iskustvo stvaranja i treniranja kvalitetnih vratara?

“U tom kontekstu ne vidim problem. Igor je rekao da je Arian taj, da on želi nove, mlade ljude, da on misli da s novim ljudima, novom energijom, on može ostvariti prosperitet i u neku njegovu viziju se Mario Kelentrić kao trener golmana nije uklapao. E sad… On najbolje zna zašto je to tako”, kazao je za 24sata Vedran Šupuković, direktor RK Zagreba na pitanje kako to da je mladi Arian sa slabim golmanskim iskustvom i nikakvim trenerskim postao prvi čovjek golmana najtrofejnijeg domaćeg rukometnog kluba.

Posebno je teško za shvatiti ovaj dio da se Kelentrić kao trener golmana nije uklapao u viziju Igora Vorija, baš zato što se radi o čovjeku koji ima veliko golmansko iskustvo i kao igrač i kao trener, podebljanim s rezultatima…

“Igor Vori bio je inicijalno na sastanku s Josipom Valčićem, onda s Josipom i Božidarom Jovićem, a na trećem sastanku sam bio i ja prisutan. Rečeno mu je: “Ti dolaziš, biraš stručni stožer.” Kao što je bilo i prošli put kad je dolazio Veselin Vujović. Tada je bio smijenjen cijeli stručni stožer na čelu s Brankom Tamšeom. On je rekao želim iz tog stručnog stožera Marija Kelentrića, on ga je htio. Rekao je želim nekoga mlađeg s imenom i prezimenom, tad je došao Denis Špoljarić. Tako je i sada Igor bez ikakvih sugestija kluba rekao da je to taj stručni stožer”, dodao je Vedran Šupuković.