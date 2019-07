DOMINIKOVIĆ U POTPUNOSTI POLUDIO NA SVOG MLADOG IGRAČA: Zapamtio ga je i on i čitava dvorana; temperamentan je ‘ministar obrane’

‘Poderi ga, poderiga, nema šuta, ma nema šuta’

“Poderi ga, poderiga, nema šuta, ma nema šuta”, grmio je Davor Dominiković, nekadašnji ministar obrane hrvatske reprezentacije, sad izbornik mlade U-21 vrste za vrijeme timeouta u polufinalu SP-a. Portugalci su smanjili zaostatak na 3 gola razlike, Dominiković je pozvao minutu odmora i počeo objašnjavati taktiku.

UŽIVO: HRVATSKA – PORTUGAL; Rapsodija kakva se ne viđa često, naši mladi rukometaši melju Portugalce

U tom trenutku netko od igrača rekao je nešto u stilu da mu bježi, kako ga ne može zaustaviti, u tom kontekstu, na što je Dominiković poludio, povisio ton i probudio svoje igrače, koji su nakon toga, uz još jednu malu mini krizu, zaigrali bolje i na poluvrijeme otišli s +4 (12:8).

Dominiković je pobornik dobro nam poznate, pobjedničke filozofije, kako se samo granitnom, čvrstom obranom može do uspjeha, može do pobjeda. Obrana je najvažnija, a nju i u ovoj utakmici igraju naši mladi rukometaši sjajno. Čitavu nokaut fazu, posebno u osmini finala protiv islanda, mlada U-21 vrsta igra odličnu obranu na čelu sa sjajnim vratarom Ereštom, koji je u prvom poluvremenu protiv Portugalaca obranio 6 pokušaja… No, nakon toga, u drugom poluvremenu došla je kriza i PŠortugalci su napravili seriju 4:0 i došli na minus 1 (13:14)… Opet je pozvao Dominiković timeout:

“Raširite krila, Halile, raširi ti. Nemoje biti statični, oni se dižu, vi se morate više kretati”, govorio je Dominiković kad su naši mladi lavovi “zarežali” u jedan glas ajmo svi, ajmo…