Rukometaši Hrvatske u nedjeljnom finalu Europskog prvenstva u Stockholmu igrat će protiv Španjolske, branitelja naslova osvojenog prije dvije godine u Zagrebu, koja je u drugom polufinalu nadigrala reprezentaciju Slovenije sa 34:32.

Hrvatska je u prvom polufinalu pobijedila Norvešku sa 29:28, ali tek u drugom produžetku. U osnovnom dijelu utakmice rezultat je bio 23:23, a nakon prvog produžetka 26:26, kad je Domagoj Duvnjak realizirao sedmerac izboren u posljednjoj sekundi

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar na konferenciji za medije prokomentirao je utakmicu koju je nazvao horor-krimićem.

“Nevjerojatno iscrpljujuća utakmica. Oba su tima zaslužila finale, doista kapa dolje i Norvežanima. O mojim dečkima, što reći. Ali u finale može ići samo jedna momčad. Mi smo ti koji smo to zaslužili nevjerojatnom upornošću. Bila je horor-krimi utakmica”, rekao je Červar.

‘To su bile drame’

Osvrnuo se izbornik i na velik umor koji se već dobrano skupio kod rukometaša.

“To su bile drame, osobne drame, to je bila ona osobna vjera u sebe. To je krimi priča za ljude dobrih živaca. Zahvalan sam svima koji su vjerovali u cijeli naš ta projekt. Sretan sam što je rukomet opet tamo gdje mu je mjesto. Trebao nam je taj uspjeh. Nije gotovo, ne znam kako možemo u nedjelju to istrpjeti i izdržati, ali znam da ćemo pronaći način”, rekao je izbornik koji je priznao da mu je na klupi bilo jako teško.

“Mislio sam da ću se oprostiti, a da neću medalju osvojiti. Uvjeravao sam dečke da možemo u finale nakon 10 godina, da vrijedimo toga. Oni su apsolutni heroji za mene. Izdržati ovako nešto, podsjetilo me na Španjolsku u Portugalu. Strašno teško za igrati, doživjeti na klupi, ali i za gledati”, rekao je Červar na konferenciji za medije.