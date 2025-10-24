Yamal ispalio otrovnu strelicu pred El Clásico: Legenda Reala mu brzo odgovorila

Mladi napadač Barcelone Lamine Yamal ponovno je izazvao reakcije uoči najvećeg španjolskog derbija. Samo nekoliko dana prije El Clásica protiv Real Madrida, Yamal je u emisiji Kings Leaguea, koju vodi bivši igrač Barçe Gerard Piqué, otvoreno prozvao madridski klub.

Na pitanje jesu li njegovi protivnici u Kings Leagueu slični Realu, 18-godišnjak je usporedio odnos kakav imaju sa sucima:

'Da, oni kradu, žale se, rade sve to…'

Izjava je odmah odjeknula u Španjolskoj, osobito jer Barcelona ove nedjelje gostuje na Santiagu Bernabéuu u susretu koji bi mogao odlučiti vrh La Lige. Real Madrid trenutačno ima dva boda prednosti, pa su katalonski mediji ocijenili Yamalovu izjavu kao “vjetar u leđa” pred derbi, dok su madridski očekivano planuli.

Yamal je i ranije znao “bocnuti” rivale. Nakon pobjede Barcelone u Kupu kralja u travnju, poručio je da Real “ne može izdržati” protiv Barçe. Kad su mu zamjerili ton, uzvratio je:

“Dok pobjeđujem, ne mogu ništa reći. Kad me pobijede, onda mogu.”

Unatoč ozljedi prepona koja ga je usporila ove sezone, Yamal i dalje ima tri gola i pet asistencija u sedam nastupa, a prošle sezone u dvobojima protiv Reala postigao je čak tri gola i dvije asistencije.

Njegove riječi ipak nisu prošle nezapaženo ni u Madridu. Na izjavu mladog Barçina talenta reagirao je Julio Baptista, nekadašnji veznjak Reala:

“Moramo izbjegavati takve izjave jer ne pomažu, posebno sucima. Treba im olakšati posao, a ne ih stavljati u središte pozornosti. Njihov je posao dovoljno težak i bez toga.”

S obzirom na povijest rivalstva i atmosferu pred derbi, Yamalove riječi zasigurno će dodatno zagrijati atmosferu uoči nedjeljnog El Clásica koji će, kao i uvijek, biti više od obične nogometne utakmice.

