U emisiji Vrijeme je za rukomet nakon utakmice Hrvatske Kalebove su izjave komentirali gosti u studiju

Hrvatska rukometna reprezentacija imala je sjajan nastup na otvaranju prvog kruga protiv Bahreina, no otkrili smo i jednu informaciju u prijenosu uživo za koju nismo znali. Kaleb je nakon jednog pogotka Davida Mandića otkrio kako je Mandić nakon prvog kruga bio tužan i ljut.

“Znam da će mu sada ovo prenijeti pola Ljubuškog i Zagreba, ali reći ću to. Mandić je bio malo tužan i ljut nakon prvog kruga, nije bio zadovoljan svojom ulogom. Poručio bih mu da se ugleda na Gorana Šprema koji nije odigrao ni minute u Portugalu. Svaku utakmicu je bio na tribini i analizirao je kako se suparnički golmani kreću i brane, pa je onda meni prenosio ta znanja. Na taj način je bio bitan član reprezentacije čak i kada nije igrao”, rekao je Kaleb u prijenosu uživo.

‘Zna se tko kosi, a tko vodu nosi’

“Da kažem to zdravoseljački, znalo se uvijek u reprezentaciji tko kosi, a tko vodu nosi, ali to nije značilo da si onom ispred sebe ne želiš pomoći. Takav je bio odnos između mene i Nikše. Svatko bi htio više igrati, ali Nikša je u tom trenutku bio ispred mene“, rekao je Goran Šprem.

“Nema se on što ljutiti, što ima on tu biti ljut? Može biti ljut na svoju izvedbu ili samog sebe. Na prošlom je prvenstvu bio jedan od naših najboljih igrača. Kad si u kolektivu reprezentacije, to mora funkcionirati. Ako nema zajedništva, nema ni uspjeha“, komentirao je Drago Vuković.

Sve komentare pogledajte u videu: