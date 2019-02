VUJOVIĆ RASTURIO ČERVARA I ČITAV NAŠ RUKOMET: Legenda podigla glas protiv problema o kojem drugi u Hrvatskoj šute

‘Uvesti dva pivota i tražiti prolaz sa šest metara. To je samoubojstvo’

Izbornik Slovenije Veselin Vujović prokomentirao je nedavno završeno Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj i Danskoj i to je ponovno napravio na način da nije bio “pod kočnicama”. Crnogorski stručnjak je svojim komentarima za vrijeme prvenstva izazivao dosta reakcija, a i poslije prvenstva je kritičan prema mnogim stvarima.

O Goluži, Babiću, Červaru…

Vujović je kazao kako ispada da je ovo prvenstvo s najlošijim rezultatima balkanskih reprezentacija, a svi su zadovoljni…

“Nikad nisam u životu čuo da je netko zadovoljan, a rezultat katastrofa. Da krenem od Slovenije, Slovenci su zadovoljni, a nisu išli na SP, pa nisu morali igrati protiv Njemačke, Danske… Hrvatska? Nevjerojatan kriterij. Goluža je otišao kao netko tko je osvajao medalje, ali to nije bilo dovoljno dobro. Babić je u Poljskoj osvojio medalju, zahvaljući se Gospi, slavilo se kao nešto neviđeno na Trgu bana Jelačića, pa je poslije četvrtog mjesta otišao. Sada je Červar peti na Euru, šesti na SP, i to je sada bio cilj. Fenomenalan rezultat? Kako to varira od trenera do trenera”, izjavio je Vujović, prenosi Sportklub i zaključio:

“Lino je izgubio protiv Brazila radi igre 7 na 6, više nije želio igrati kada nije išlo. Čekajte, jel imate strategiju ili nemate? Ako bekovi ne mogu doći do izražaja, uvedi tog jednog igrača da bi spustio tu duboku obranu, ali onda ti je glavna opcija šut s beka, a ne kao što je radila Hrvatska. Uvesti dva pivota i tražiti prolaz sa šest metara. To je samoubojstvo. Onda ti ta dva pivotmena prave još veću gužvu. To treba se ukinuti ili se vratiti igri s markerom. Ovo je neka nedefinirana trka, nisu unaprijedili, već unazađuju rukomet”.

Inače, Červar je odlično postavio momčadi protiv Španjolske, prije toga i protiv Makedonije i Islanda u prvom krugu natjecanja, ali protiv Brazila u drugom izostala je, između ostalog, i reakcija momčadi.

Igra bez golmana skupo je koštala hrvatske rukometaše također u tom susretu koji se pokazao kao onaj koji je bio ključan za prolaz u polufinale turnira. Mnogi su prozvali izbornika zbog forsiranja igre sedam na šest u napadu.