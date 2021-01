Bivši trener PPD Zagreba te izbornik Crne Gore i Slovenije ne skriva svoje ambicije

Hrvatska rukometna reprezentacija vratila se sa Svjetskog prvenstva u Egiptu uz osjećaj da je mogla bolje. Ispadanje prije četvrtfinala nije bio rezultat kojem smo se nadali jer je Hrvatska uoči prvenstva bila među najvećih pet favorita.

Mislio je tako i nekadašnji trener PPD Zagreba Veselin Vujović koji je Hrvatsku, uz Norvešku, svrstao među glavne favorite za osvajanje naslova prvaka.

Vujović je u razgovoru za Sportklub prokomentirao što bi on napravio bolje, bar što se selekcije igrača tiče.

Vodio bi Hrvatsku

“U svakom slučaju imao bih Stipu Mandalinića, vratio se u Makedoniju, igra odlično, sjajan je šuter, a bez šutera ne ide. Nedostaje Luka Stepančić, to je evidentno. Puno bi se više trčalo. Ne sumnjam da oni nisu to napravili. Tako pričati je teško, jer se ne zna pravo stanje. Sigurno ne bih vodio Čupića i Horvata jer zajedno imaju 70 godina, a pazite obožavam ih. Kao ni toliki broj pivota. No, to ne znači da bi bio bolji rezultat”, komentirao je Vujović koji je prizao da bi rado zasjeo na klupu Hrvatske.

“Što god odgovorim, ljudi to drugačije komentiraju. Vodio sam Crnu Goru i Sloveniju, ne vidim zašto ne bih vodio i Hrvatsku. Prvo me treba netko nazvati, nemam nikakvih smetnji da sjednem na klupu Hrvatske”, zaključio je Vujović.

