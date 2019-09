JER ON JE TOTALNO DRUGAČIJI OD DRUGIH: Mlada zvijezda otkrila nam je ‘šok-terapiju’ koju je Vujović napravio po dolasku u svlačionicu Zagreba

Razgovarali smo s mladim rukometašem PPD Zagreba i U-21 reprezentacije Hrvatske Filipom Vistoropom

Za njega nam je izbornik Lino Červar proteklog ljeta u razgovoru kazao kako se radi o igraču koji konstantno napreduje i koji igra dobro u vanjskoj liniji na SP-u, na kojem su naši U-21 mladi nogometaši oduševili i osvojili srebro. Sigurno je jedan od najtalentiranijih rukometaša koje Hrvatska ima. Filip Vistorop rukometno se razvijao u Zrinjskom, a na putu do svjetskog juniorskog zlata ovaj srednji vanjski uživao je veliko povjerenje izbornika Davora Dominikovića, koji također s hvalospjevima govori o njemu…

Dolazak Veselina Vujovića, ili bolje reći njegov povratak na klupu PPD Zagreba umjesto Branka Tamše, trebao bi utjecati i na Filipa. Poznato je kako Vujović radi s mladim igračima, odnosno njegova integracija mladih u momčad, stoga je s veseljem ovaj 194 cm visoki srednji vanjski dočekao dolazak crnogorskog stručnjaka, prave rukometne legende s ovih prostora. U petak smo rođenog Mostarca telefonski “uhvatili” u autobusu na putu prema Zadru, gdje će sutra hrvatski prvak od 20.30 u sklopu 3. kola VELUX EHF Lige prvaka igrati protiv prvaka Španjolske, velike Barcelone. Katalonci su s 9 naslova najuspješnija momčad u povijesti Lige prvaka, no Vujović je javnosti već dao do znanja kako ima namjeru sa svojim lavovima pokazati kako se ne boji Barcelone i kako ovog rukometnog giganta nije nemoguće pobijediti…

“Kažu nam da ne možemo dobiti Barcelonu. Ali meni nitko ne može reći da nešto ne mogu. E, sad ćete vidjeti. Ja sam takav i zato me klubovi i žele dovesti. Htio bih da naša momčad sad pobijedi nekog jakog, da im skinemo skalp jer momčad sad jako sumnja u sebe. Mene apsolutno ne zanima što se događalo prije mene. Zanima me samo što će biti kad ja budem tu. Ne spominjemo te utakmice i ne analiziramo njihove poraze”, priznao je Vujović u razgovoru za RTL.

‘Iznimna je čast biti po vodstvom takvog trenera. Vide se neke nove promjene’

Filip Visterop već je osjetio što znači igrati pod trenerskom palicom stručnjaka s takvom vizijom, onom pobjedničkom…

“Iznimna je čast biti po vodstvom takvog trenera. Vide se neke nove promjene, vidi se njegova želja i vjera u pobjedu koju on prebacuje na nas. Također, govori nam što želi od nas u obrani. U početku je već počeo s opuštenijom atmosferom, hoće nas rasteretiti, hoće da igramo rukomet kako mi to znamo”, kazao nam je u uvodu razgovora Filip Vistorop kojem je uloga u reprezentaciji rasla s godinama, a na početku prošle sezone zaradio je i transfer u redove PPD Zagreba, u čemu je vidio svoju priliku od koje ne odustaje…

“Prvo je po dolasku sjeo i pričao s nama jedno 20 minuta, čisto da nas opusti, da nam kaže da moramo početi igrati rukomet onako kako znamo. Da ne budemo u grču, da se opustimo. Sve u svemu uživamo u rukometu kojeg znamo igrati i u kojem uživamo svaki dan. Još nije došlo do individualnih razgovora o tome što posebno očekuje od svakog od nas, znate nije niti bilo baš previše vremena. Mislima smo samo na sutrašnjoj utakmici, pripremao je sve nas za Barcelonu, da napravi momčad za utakmicu i što bolju prezentaciju na terenu. Vujović je takav lik, on kad ispred sebe nešto zacrta, jedan cilj, to prenosi na vas.

‘Ima nas dosta, naravno da će Vujošević rotirati i probati sa svakim’

Svaki dan sad radimo na tome i nadamo se da će sutra biti jako dobra utakmica i da ćemo dati sve od sebe na terenu. E sad, hoću li igrati, koliko ću igrati, sve je to do trenera. Kako on odluči. I ponašanje igrača toga dana utječe na trenerov izbor. Ima nas dosta, naravno da će rotirati i probati sa svakim. Danas ćemo malo pogledati njihovu zadnju utakmicu protiv Pick Szegeda koju su oni jako dobro odigrali. Malo ćemo ih analizirati, vidjeti što nas čeka. Ali većinom mi to sve znamo. Moramo se nabrijati i pokazati svoje kvalitete”.

Upitali smo Filipa Vistoropa na što će se trebati posebno pripaziti kod Barcelone ako se misli ostvariti dobar rezultat? Samo se nasmijao na naše pitanje…

‘Moramo igrati kako mi znamo, ne kako smo igrali do sad nego trebamo dati 200 % više’

“Hahah, uf, stvarno je teško odgovoriti na takvo što. To su sve igrači koji su klase, najbolji igrači iz različitih država. Nema se tu što pričati. Moramo igrati kako mi znamo, ne kako smo igrali do sad nego trebamo 200 % više davati nego dosad. Potruditi se da odigramo fantastičnu utakmicu. Veselimo se atmosferi u Zadru, nadamo se da će što više ljudi doći na utakmicu”.

Sudbina je, tako, htjela da upravo Vistorop na SP-u u Španjolskoj postane prvi srednji vanjski, briljira i bude jedan od važnih kotačića na putu prema povijesnom finalu za U-21 reprezentaciju. Dogodilo se, naime, to da je Riječanin Lučin potpisao za španjolski Ademar Leon kojemu se već trebao pridružiti i odlučio je kako se neće odazvati Dominikovićevu pozivu kako bi se što bolje pripremio za režim rada Manola Cadenasa, dok je Vito Bahtijarević zaradio ozljedu zbog koje je za nastup bio prekrižen…

Zavidna uloga na hrvatskom putu prema U-21 svjetskom srebru

Dominiković je nazvao Vistoropa, objasnio mu kakva je situacija s konkurencijom na poziciji srednjeg vanjskog, a Filip je spremno prihvatio ulogu koja mu je nadjenuta i zadaću koja je stavljena ispred njega. Imao je zavidnu ulogu na putu Hrvatsku do srebra, naravno s ostalim suigračima, ali ona njegova protiv Portugala u polufinalu bila je jako dojmljiva. To mu je bio i putokaz kako treba igrati…

“Sigurno da mi to puno znači, kao što mi znače i pohvale koje dobivam. To mi daje samopouzdanja za dalje, za dokazivanje. Baš se želim dokazati u Zagrebu. To mi je sve jako puno pomoglo. Htio sam se dokazati na SP-u i u tome sam uspio, ponajviše zahvaljujući svojoj momčadi. Sve u svemu, radim ono što najbolje znam, treniram iz dana u dan kako bi bio sve bolji i bolji, trudit ću se i dalje. Moramo imati zajedništvo u klubu kakvo smo mi imali u reprezentaciji. Kolektiv je bitan, kolektiv je ključ, zlatni dio svakog momčadskog sporta. Uvijek trebamo biti jedan uz drugog, ginuti u obrani jedan za drugog, da radi svaki za drugog, da si pomaćemo u igri… Koliko je to bilo bitno u reprezentaciji, toliko je bitno i sad u klubu. Nastojimo to i postići”, zaključio je Filip Vistorop.