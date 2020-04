Karakter je ono o čemu se dosta često priča u sportu. Crnogorski trener usporedio je karakterne osobine Duvnjaka i Ivana Balića

Ne trebate neki poseban razlog za priču s Veselinom Vujovićem. Nekad najbolji igrač svijeta, a danas trener PPD Zagreba uvijek je bez dlake na jeziku i njegove izjave mogu uvesti malo svjetla u ovaj sportski mrak koji je nasto pauziranjem gotovo svih prvenstava.

Vujović je u intervjuu za Balkan Handball razgovarao o najboljem igraču svijeta. Za njega postoje samo dvije opcije.

“Dvoumim se između Duvnjaka i Sagosena. Iskreno, Duvnjak je igrač čija je karijera u jednoj ravni, to je neviđeni igrač ekstremne kvalitete, ali je Sagosen taj koji će u sljedećih 7-8 godina sigurno igrati na vrhunskoj razini. No, ako bih sada gledao tko je bolji i važniji ili za godinu dana, onda je to Duvnjak. A ako je netko za duže razdoblje, onda je to, bez dvojbe, Sagosen”, iskren je bio Vujović.

NAJBOLJI RUKOMETAŠ EUROPE IZNENADIO IZJAVAMA: ‘Hrvatima svaka čast. Mi u Srbiji smo zapeli u vremenu i prostoru’

Balić – Baraba i genij

Karakter je ono o čemu se dosta često priča u sportu. Crnogorski trener usporedio je karakterne osobine Duvnjaka i Ivana Balića.

“Ima karakter, ne kao neki, ali je napravio jako dobru crtu između jako lijepog ponašanja, tj. dobrog odgoja, kako bi rekli Hrvati, i tog pobjedničkog karaktera koji neosporno posjeduje. On je za mene jedan gospodin. Primjerice, to se ne može reći za Balića, koji je baraba, ali veliki genij, jedan od najboljih igrača koje je svijet ikad vidio. Nadam se da neće zamjeriti nitko i ne bih se usudio reći tko je najbolji igrač među svima njima”, zaključio je slavni trener.