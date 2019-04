VORI U PETAK POSLJEDNJI PUT U DRESU PPD ZAGREBA: Proslavljeni hrvatski rukometaš oprašta se od voljenog kluba

Oproštaj Vorila od dresa u kojem je dao sve

Proslavljeni bivši hrvatski rukometaš Igor Vori u petak će se oprostiti od dresa PPD Zagreba. Osvajač EHF-ove Lige prvaka istrčat će u dresu najboljeg hrvatskog kluba u sklopu 5. kola Premijer lige za prvaka na gostovanju kod našičkog Nexe-a. Bit će to posljednji put da će obući dres kluba koji ga je lansirao među najbolje pivote svijeta.

˝Igor je dijete Zagreba i već je nebrojeno puta dokazao da je vjerni vojnik na kojeg se uvijek možemo osloniti. Na polusezoni prijavili smo Igora Vorija i Tončija Valčića za eventualni nastup ukaže li se potreba, a budući da smo već neko vrijeme uslijed ozljede Leona Šušnje deficitarni na poziciji kružnog napadača, ocijenili smo da bi nam Igorove usluge dobro došle. Igor će sigurno nastupiti protiv Nexe-a, a za ostatak sezone ostaje na raspolaganju ukaže li se potreba”, poručili su iz Uprave najtrofejnijeg hrvatskog kluba.

Vori je za Zagreb igrao u tri navrata. Od 1997. do 2001., pa nakon toga u razdoblju od 2007. do 2009., te od 2016. do 2018. godine.