VLADO ŠOLA KRATAK I JASAN O DVOBOJU S NJEMAČKOM: U dvije rečenice objasnio raspad hrvatskog rukometa

Legendarni vratar Hrvatske nakon utakmice bio je izrazito lucidan

Hrvatska rukometna reprezentacija porazom protiv Njemačke izgubila je sve šanse za polufinale SP-a i borbu za medalju. Posebno je to teško pala legendarnom vrataru Kauboja i RTL-ovom komentatoru Vladi Šoli.

Ovo je realnost hrvatskog rukometa. Da, došli smo u dobru poziciju, napravili pritisak, bili smo gol u minusu i Nijemci su osjetili strah. Nisu se usudili ni pucati s krila. Na kraju su presudile sudačke odluke, njih par, to je ukupno bilo dovoljno za pobjedu ovakve Njemačke”

Žali za Brazilom

Šola, kao i mnogi reprezentativci Hrvatske, žali za bodovima protiv Brazila. “Šteta, to me boli. Pokazali smo na ovom turniru da možemo igrati kvalitetan rukomet, ali nedostaje nam širine”, krenuo je Šola, koji danas trenira rukometaše Dubrave, a do jučer je bio u stožeru Hrvatske…

“Sve dok ne budemo imali jaku ligu. domaću hrvatsku ligu, nećemo držati korak s najjačima. Islanđani, Francuzi, Šveđani, Španjolci, Nijemci… Oni dolaze ovdje sa sustavom. Kada napune18 godina njihovi igrači su profesionalci, a kod nas su to studenti koji ne mogu odraditi dva treninga dnevno. Na taj način ne možemo proizvoditi profesionalce za reprezentaciju, a kamoli za medalje”