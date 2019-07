VJEČNI HRVATSKI PRVAK DOVEO REPREZENTATIVCA: Nedavno mu je i izbornik Lino Červar odao priznanje

Zagrebački rukometni velikan potpisao je dvogodišnji ugovor s 27-godišnjim srednjim vanjskim Antom Gadžom

PPD Zagreb ima novog igrača. Zagrebački rukometni velikan potpisao je dvogodišnji ugovor s 27-godišnjim srednjim vanjskim Antom Gadžom, koji u klub dolazi nakon što je posljednjih pet sezona proveo igrajući u dresu hrvatskog rukometnog viceprvaka RK Nexea, javlja službena web stranica vječnog hrvatskog rukometnog prvaka…

U novom klubu Gadža će nositi dres s brojem 34. Radi se o povremenim hrvatskim reprezentativcem koji je nedavno zaslužio poziv izbornika Line Červara za kvalifikacijske susrete Europskog prvenstva 2020. protiv Belgije i Švicarske koji su se igrali u lipnju…

‘Nadam se da ću opravdati očekivanja’

“Nadam se da ću opravdati očekivanja. Htio bih se zahvaliti svojem bivšem klubu i treneru, bilo mi je lijepo, no mislim da je ovo sada logičan slijed i jedna lijepa stepenica više te se nadam kako ćemo i klub i ja biti zadovoljni. Što se tiče Lige prvaka, za mene je to novi izazov, igrao sam dosad EHF Kup. Veselim se, mislim da imamo dobre šasnse za proći skupinu. Doma moramo svaku utakmicu nastojati pobijediti i nadati se što boljemu plasmanu. Kada je SEHA liga u pitanju, dobro mi je poznata s obzirom na to da istu igram već pet godina. Istina je da je ove godine jača, ali mislim da mi je to dobro poznat teren te da će i to dobro izgledati. Nadam se doprinijeti klubu koliko god mogu te da će ekipa biti zadovoljna”, izjavio je Ante Gadža.

‘Mislim da smo s Antom kompletirali igrački kadar za iduću sezonu’

Ante Gadža tako je postao jedno je od posljednjih pojačanja RK PPD Zagreba za nadolazeću sezonu, nakon već objavljenih potpisa Kristiana Bećirija, Mateja Ašanina, Nenada Kosteskog, Darka Stojnića, Aleksandera Špendea te Marina Šipića…

“Mislim da smo s Antom kompletirali igrački kadar za iduću sezonu. Meni je veliko zadovoljstvo da se on vratio u svoj klub. Osim toga, činjenica je da je Zagreb potpisao i Marina Šipića. Osovinu Nexea koji je prošle godine odigrao svoju najbolju sezonu u povijesti kluba činili su upravo njih dvojica i činjenica da su završili kod nas, kao što su se priključili i Hrvatskoj reprezentaciji, meni predstavlja osobito zadovoljstvo. Ante se po svim igračkim, ljudskim i dobnim karakteristikama uklapa u filozofiju rukometnog kluba PPD Zagreb – on je, ako ne griješim, sedamnaesti igrač između 19 i 27 godina, što znači da imamo puno mladih igrača, već etabliranih”, kazao je Vedran Šupuković, direktor RK PPD Zagreba i dodao:

‘Već je osam ili devet igrača koje imamo u rosteru za iduću sezonu bilo na proširenom popisu Line Červara’

“Već je osam ili devet igrača koje imamo u rosteru za iduću sezonu bilo na proširenom popisu izbornika Line Červara za zadnje dvije kvalifikacijske utakmice protiv Švicarske i Belgije. Kada tu dodamo Špendea i Vlaha koji su već standardni slovenski reprezentativci te Stojića koji je na pragu reprezentacije, onda definitivno možemo utvrditi da je naš roster za iduću sezonu respektabilan i vrlo vjerojatno će i ostale momčadi Lige prvaka prema nama pristupati na jedan potpuno drugačiji način no u minuloj sezoni kada smo za mnoge od njih bili relativno nepoznati”.