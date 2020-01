Prve reakcije hrvatskih reprezentativaca pogledajte i poslušajte u videu

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je u najdramatičnijoj utakmici natjecanja Norvešku nakon četiri produžetka.

Pogodak za prolazak u finale postigao je Željko Musa pet sekundi prije kraja susreta.

[VIDEO] DUVNJAK NAS JE SPASIO U ZADNJIM SEKUNDAMA: Kapetan je pogodio kad smo bili na rubu poraza

Domagoj Duvnjak s osam i Igor Karačić sa šest golova predvodili su Hrvatsku, dok Norveškoj nije bilo dovoljno niti 10 pogodaka Sandera Sagosena.

Prve reakcije hrvatskih reprezentativaca pogledajte i poslušajte u videu:

Cindrić: ‘Ne znam što reći nakon ovoga. Sve se u životu vrati. Sad nam se vratilo za onaj poraz 2017.’

Duvnjak: “Ja u životu još nisam odigrao ovakvu utakmicu, mogla je otići i na jednu i na drugu stranu, ali mi smo pokazali onaj hrvatski karakter koji nas krasi čitavo prvenstvo. Nismo se predavali, i kada smo padali s nogu mi smo nastavili igrati. Toliko toga nam se i poklopilo, ali u polufinalnim utakmicama sreću treba i zaslužiti i ja mislim da smo zasluženo pobijedili. Utakmicu ne može pobijediti pojedinac, a dokaz je ova utakmica. Ja se ne sjećam pola toga što se dogodilo u produžetku. Isključiš se, samo gledaš u semafor, koji je rezultat i koja je minuta. Izgubili smo prije tri godine u polufinalu Svjetskog prvenstva od Norvežana u Francuskoj nesretno, ovo nije nikakav revanš, ali to je jednostavno tako, ponekad pobijediš, ponekad izgubiš.”

Marić: “Nakon što je Šego obranio onu zadnju loptu, svi smo potrčali naprijed i nevjerojatno mi je drago da je baš Željko postigao pobjednički gol. Čovjek se toliko trudi u obrani, ja sam dobio napadačku rolu, a onda on dobije ključnu loptu. Ovo ide u povijest hrvatskog sporta. Upitan o finalnoj utakmici u kojoj će Hrvatska u nedjelju od 16.30 sati za svoje prvo europsko zlato igrati protiv pobjednika susreta Španjolska – Slovenija, Marić je odgovorio. Još ne razmišljamo o finalu, sada smo prazni i večeras ćemo samo uživati. Spavat ćemo slatko s osiguranom medaljom, a onda sutra kreće priprema za finale u kojem nas čeka potpuno drugačiji protivnik. Sigurno će biti taktički posloženiji. Najvažnije je rekuperirati se i vratiti tijelo u normalu.”

Musa: “Cijela ekipa je ovo zaslužila. I ovi fantastični navijači koji su nas trebali trpjeti 80 minuta. Bilo je nevjerojatno. To je rukomet, za to se živi, to je sport. 2017 nismo imali sreće s njima u polufinalu. Sad se sreća okrenula na našu stranu. Svi smo sretni, neopisivo. Što je bilo u posljednjim sekundama? Mogu reći da smo cijele produžetke bili mirni. Ponavljali smo da su to naše minute i da nećemo pustiti da nam se povijest ponovi. Bili smo hrabri do kraja i u finalu. Sutra spavamo s medaljom oko vrata, ali nismo zadovoljni, došli smo da dobijemo svaku utakmicu, treba odmoriti igrače, svaka čast Domagoju, to je narodni heroj. Tom čovjeku ali i cijeloj ekipi treba skinuti kapu. Sigurno nećemo stati na tome.