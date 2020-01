[VIDEO] SLOVENCI JOŠ UVIJEK GLEDAJU I NE VJERUJU KAKAV SU GOL PRIMILI: Ovako to rade majstori

Pogodak Jima Gottfridssona iz Švedske na prvom mjestu na ljestvici najljepših golova nedjeljnog programa

Rukometno Europsko prvenstvo i u nedjelju je ponudilo pregršt zanimljivosti, izvrsnih utakmica i atraktivnih poteza. Vidjeli smo i najveće iznenađenje do sad. Jedni od najvećih favorita za naslov prvaka, najbolja rukometna velesila u posljednjih 20 godina Francuska, oprostila se od natjecanja već nakon dvije odigrane utakmice…

Portugal kreirao senzaciju na otvaranju turnira

Tricolori su u prvom kolu iznenađujuće izgubili od Portugala 28:25, dok su jučer poraženi od Norveške, domaće reprezentacije i također jednog od favorita turnira.

Norvežani izbacili Francuze s natjecanja

To je za njih debakl svjetskih razmjera. Iako su u prvom kolu porazom od Portugala to nagovjestili, rijetko tko se nadao da će do ovoga doći. Češka je pobijedila Makedoniju, a Portugal je svladao reprezentaciju BiH i izbacio je s natjecanja. RTL je, stoga, izdvojio pet najboljih golova jučerašnjeg dana na turniru.

RTL vam na TV-u i u ponedjeljak donosi rukometna uzbuđenja s Eura

Pogodak Jima Gottfridssona iz Švedske na prvom mjestu na ljestvici najljepših golova nedjeljnog programa. On je u dvoboju 2. kola protiv Slovenije pokazao klasu sjajnim akrobatskim golom…

Inače, u ponedjeljak od 18 i 15 na RTL-u 2 možete UŽIVO gledati zanimljivu utakmicu Islanda i Rusije. Od 20.30 na digitalnoj platformi RTLplay, pak, možete pratiti utakmicu Danske i Mađarske, dok ćete dvoboj Hrvatske i Srbije u skupini A gledati na glavnom kanalu RTL-a. Susret Hrvatske i Srbije moći ćete tekstualno pratiti UŽIVO i na portalima Net.hr, RTL.hr te Sportnet.

Na RTL-u se uoči utakmice, od 19 i 45, emitira emisija ‘Vrijeme je za rukomet’, u kojoj stručne komentare daju Petar Metličić i Drago Vuković, dok ćete nakon utakmice Hrvatske i Srbije moći pogledati završnu analizu.