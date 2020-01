Poslušajte i pogledajte prve reakcije hrvatskih rukometaša nakon utakmice sa Španjolskom

Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je prvu utakmicu bez pobjede na ovom Europskom prvenstvu te smo tako ostali na drugom mjestu s kojeg ćemo u polufinalu ići na pobjednika druge skupine.

Hrvatska je i bez Luke Cindrića ostala neporažena u dvoboju sa Španjolcima u čudnoj utakmici, koju su izabranici Line Červara okončali sa serijom 8-2 i imali zadnji šut za pobjedu, ali je Duvnjak promašio.

Hrvatsku je predvodio Igor Karačić sa 10 golova, no u završnici utakmice je ozlijedio koljeno. Kod Španjolaca najefikasniji su bili Aleks Dušebajev sa šest, te Raul Entrerrios i Aleix Gomez Abello sa po četiri gola.

Prve reakcije

David Mandić o Karačićevoj ozljedi: “Ma bit će s njim sve okej. Hercegovac je on, stisnut će zube, jedino ako nije nešto ozbiljnije.”

Domagoj Duvnjak: “Danas nismo bili pravi, do 40., 45. minute, onda su mladi igrači došli i stisli Španjolsku, ali nažalost nismo pobijedili. Nismo pobijedili, nismo izgubili, ali smo još jednom smo pokazali karakter. Sada imamo dvije utakmici i sada se moramo baciti na glavu. Svejedno je tko će biti protivnik u polufinalu, ali ja mislim da će to biti Norveška,”

Luka Stepančić: “Ponovno smo se vratili iz ogromnog minusa i to je jedna stvar koju možemo danas izvući kao pozitivnu: Od minus šest smo došli do napada za pobjedu. Imali smo velikih problema na njihovu 5-1 obranu, ali nadam se da ćemo se ponovno sresti na ovom EURU i da ćemo mi to bolje riješiti. Jedino se nadam da je Igor karačić uredu.”

Zlatko Horvat: “Bilo je problema s njihovom obranom, ali na kraju smo se uspjeli vratiti. Napravili smo par laganih golova i zato i jesmo došli do dobrog rezultata. Navijači su bili predivni, hvala im za sve od srca,”

Marin Šipić: “Zadovoljni smo zbog načina kako smo se vratili, ali nismo zadovoljni s crnom rupom u drugom dijelu, Španjolci su se odvojili na pet, šet razlike, no drago mi je da smo uspjeli nekako skupiti glave i vratiti se. Sada slijedi Stockholm, čekamo protivnika u polufinalu i ništa ne kalkuliramo, tko god dođe idemo pobijediti,”