[VIDEO] PPD ZAGREB U NOVOJ LIGI PRVAKA: Vječni hrvatski prvak dio velike promjene; ‘Pripremali smo se za ovo dvije godine’

PPD Zagreb i službeno je dio novog formata Lige prvaka

U novoj sezoni mijenja se format rukometne Lige prvaka, a dio te promijene bit će i PPD Zagreb. Samo 16 klubova igrat će ovo najelitnije klupsko natjecanje, a službeno je potvrđeno da će i vječni hrvatski prvak biti dio te elite.

Rukometaši Zagreba još će neko vrijeme biti na travnjaku, a zatim se vraćaju u dvoranu. Glavni menadžer kluba Božidar Jović govorio je za”RTL Danas” o planovima Zagreba za budućnost, nastupu u novoj Ligi prvaka koja je namijenjena samo za elitu te o samom izgledu momčadi. Ne skriva kako se prati situacija na tržištu i ako se ukaže prilika za dolazak jednog ili dvojice igrača, klub će reagirati. Kako se spremaju rukometaši PPD Zagreba, u razgovoru s Božidarom Jovićem provjerila je sportska reporterka Ana Strizić:

‘Novi format Lige prvaka je 16 elitnih klubova i mi se zato pripremamo već dvije godine’

“Mi to već znamo, ali sad smo i službeno dobili. Novi format Lige prvaka je 16 elitnih klubova i mi se zato pripremamo već dvije godine. Svi preduvjeti za to morali su biti postignuti još prije i na forumu klubova u prvom mjesecu na EP-u u Švedskoj smo dobili jasne upute, a sad smo eto dobili i potvrdu da smo mi članovi elitne Lige prvaka. Razmišljali smo o pojačanjima, doveli smo ove igrače koje imamo sada, ali nećemo žuriti. Razmišljamo da popunimo s jednim do dva igrača”, kazao je Božidar Jović za kameru RTL-a Danas.

