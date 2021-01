[VIDEO] HRVATSKA PRIMILA JEDAN OD NAJEFEKTNIJIH GOLOVA NA SP-U: Kauboji su sjajno otvorili, a onda je uslijedio ovaj pogodak

Katarski rukometaš probio se do našeg šesterca i onda je bacio perfektnu, takozvanu, ‘frnjoklu’

Hrvatska rukometna reprezentacija vrlo je dobro otvorila sraz s Katarom, bolje nego u protekle dvije utakmice. Zaredali su dva napada, prvo su zabili, a zatim je vratar Ivan Pešić skinuo silovit šut izvana.

No, nedugo nakon toga uslijedio je jedan od najefektnijih golova na SP-u, a primila ga je, nažalost, Hrvatska. Katarski rukometaš probio se do našeg šesterca i onda je bacio perfektnu, takozvanu, “frnjoklu”. Pogledajte kako je to izgledalo.