VESZPREM OSVOJIO SEHA LIGU, ŠTRLEK ZABIO TRI KOMADA: Zagreb izgubio u susretu za treće mjesto

Rukometaši mađarskog Veszprema osvajači su regionalne SEHA lige nakon što su u nedjelju u finalu završnog turnira u Zadru svladali skopski Vardar sa 35:27. Veszpremu je to treći naslov pobjednika SEHA lige, nakon što su slavili u sezonama 2014–15. i 2015–16.

Kod Veszprema najbolji je bio Petar Nenadić s pet golova. Dejan Manaskov, Rogeiro Ferreira, Andreas Nilsson i Mate Lekai zabili su po četiri, a hrvatski krilni igrač Manuel Štrlek tri pogotka.

HC Vardar 1961 – Telekom Veszprém 27:35

