VESELIN VUJOVIĆ ZA NET.HR OTVORIO DUŠU I PROGOVORIO O SVEMU: ‘Nikad u životu nisam trpio ucjene. Pa zar se Červara moglo trpiti, a mene nije?!’

Razgovarali smo s trenerom PPD Zagreba, legendarnim Veselinom Vujovićem (58.)

Nije mu baš dobro započeo drugi mandat na klupi “vječnog” hrvatskog prvaka PPD Zagreba. Prošlog su vikenda njegovi izabranici teško poraženi od Barcelone u Zadru u Ligi prvaka 36:19. No, poznavajući njega to će mu biti samo motiv za dalje, iako je na početku presice u svom stilu rekao “kako ne zna što će, što da radi, odakle da počne i što je njemu ovo trebalo”…

“Ovo protiv Barcelone je bio čak i gore od mojih loših predviđanja. Ali, što je tu je, moramo nešto svi skupa učiniti jer ovako neće biti dobro…”

Veselin Vujović ponovno je u svom Zagrebu, gradu koji voli, u gradu u kojem se osjeća jako dobro, u klubu koji mu je u srcu.

ZAGREB DEMOLIRAN U ZADRU: Barcelona bez Luke Cindrića prištila Vujoviću povratak iz noćne more

Sve se oko povratka odigralo poprilično brzo

Sve se oko njegovog povratka odigralo poprilično brzo. “Plinari” su 22. rujna doživjeli težak poraz u Danskoj od Aalborga 20:30. Nezgodan poraz presudio je Branku Tamši. Uprava Zagreba nije imala vremena za nikakvo čekanje. Umjesto njega doveden je, bolje reći vraćen, Vujović. Odmah po svom dolasku u klub napravio je svojevrsnu “šok-terapiju”. Ne klasičnu kao što je to napravio u listopadu 2015. kad je, nakon poraza od Bešiktaša u Ligi prvaka, podnio ostavku koju mu uprava kluba, na kraju, nije prihvatila… Ovog je puta porazgovarao s igračima, čisto da se opuste, da ih uvjeri da igraju onako kako oni znaju…

“Prvo je po dolasku sjeo i pričao s nama jedno 20 minuta, čisto da nas opusti, da nam kaže da moramo početi igrati rukomet onako kako znamo. Da ne budemo u grču, da se opustimo. U početku je već počeo s opuštenijom atmosferom, hoće nas rasteretiti, hoće da igramo rukomet kako mi to znamo”, kazao nam je prošlog petka u intervjuu jedan od najtalentiranijih hrvatskih rukometaša Filip Vistorop.

Drugačiji tip trenera od ostalih

Da, Veselin Vujović drugačiji je tip trenera od ostalih. On ima svoju rukometnu viziju koju nastoji pretočiti na igrače. Tip je koji ulazi svima pod kožu. Izuzetno otvoren, nije niti malo isključiv, uvijek spreman na razgovor, dogovor, zafrkanciju… Kažu nam barem tako novinari koji su s njim više puta razgovarali od potpisnika ovog teksta, koji ga poznaju… Da, baš je ugodno s njim pričati…

“Mislio sam da će moj dolazak, odnosno povratak na klupu Zagreba, donijeti jednu novu motivaciju za ove momke i da će oni izaći u toj utakmici možda hrabrije, ali nije do toga došlo. Impresionirala ih je ta jedna Barcelona koja nikako Zagrebu ne leži. Vodio sam Zagreb u dvije utakmice protiv njih i u obe su nas katastrofalno porazili. Ali dobro, ja uvijek govorim da nije bitno kako počne, nego kako se – završi”, kazao nam je u uvodu razgovora Veselin Vujović, kojem naravno da nije bilo lako nakon svega što se dogodilo u Zadru, ali on tu doista nije ništa kriv. Pokušao je nešto, nije prošlo, u skromnom kadru još su mu nedostajala tri ključna igrača za obranu i nema se tu što dodati, osim da -17 izgleda pristojno kako je moglo izgledati. Iako je poraz težak…

‘Nisam zažalio što sam se vratio u Zagreb, nadam se da niti neću’

“Nisam zažalio naravno što sam se vratio u Zagreb, nadam se da niti neću. Ali, nisam niti u nacrnjim razmišljanjima vidio tako težak poraz. Bio sam motiviran, moji igrači također, imao sam jednu sliku i drugačiju procjenu. Čekam da se vrate tri igrača koja su mi ozlijeđena, nedostajao nam i Mandić, e onda ću tek stvoriti jednu realnu sliku što Zagreb u ovom trenutku može. Jer, objektivno bez Ašanina, Bećirija, Mrakovčića i Mandića, Zagreb nije ozbiljan suparnik za puno slabije momčadi, nego što je to bila Barcelona. Što se tiče mog povratka, moram vam reći da me pozitivno iznenadila reakcija ljudi.

Nekako izgleda kao da su ljudi jedva čekali da se Vujović vrati i da se neka stara vremena ponove, da tu Zagreb prikaže neko drugo lice, borbenost… Svugdje gdje izlazim, gdje se krećem, imam samo riječi podrške. Naravno da ona ne može biti stopostotna, da ima i onih koji ne misle da sam ja najbolje rješenje. Upravo zbog toga je draž toga posla, to te motivira.

Drugi pozitivni dojam je taj da se Zagreb stabilizirao i financijski i općenito kao klub, te da jedan trener, u ovom slučaju ja, neće imati takvih problema, nego se može samo fokusirati na ono što je na terenu. Očekujem da ćemo u narednom periodu dovesti jedno ili dva pojačanja, što bi uveliko olakšalo neku moju misiju i boravak ovdje. Makar je ugovor potpisan na tri godine, s ljudima iz kluba sam razgovarao o nekom periodu od pet godina. U tom periodu jednim ozbiljnim pristupom, strategijom, mi bi mogli napasti i neki ozbiljni europski trofej”, govori nam Vujo kojeg smo upitali što je presudilo njegovom povratku na klupu Zagreba?

‘Ja volim Zagreb, Zagreb voli mene, odgovara mi živjeti u ovom gradu’

“Prvo ta emocija koji ja imam prema gradu Zagrebu. Nekako mi se čini da je to dvosmjerna ulica. Ja volim Zagreb, Zagreb voli mene, odgovara mi živjeti u ovom gradu. Kompatibilan mi je život u njemu s mojim poslom izbornika Slovenije koja je geografski jako blizu, blizu mi je i doma do Šapca, dva i pol sata. Također, PPD Zagreb je jedan ozbiljni klub s ozbiljnim ambicijama. Nekako sam ovdje najmirniji, da to tako kažem”.

Vujović je poznat po tome da voli, uostalom kao i valjda svaki ozbiljni trener, imati kontrolu momčadi u svojim rukama. Ne voli kad mu se netko miješa u posao, pogotovo ne uprava kluba. Upitali smo ga koja je razlika sad u PPD Zagrebu u odnosu na svoj prvi mandat?

“Ni tada se nitko nije miješao u moj posao. Naravno da i tada ljudi koji vode klub imaju svoju ideju. Svi smo mi ljudi iz rukometa, ne treba uvijek značiti da je Veselin Vujović najpametniji i najbolji, nije ni Zoran Gobac, nije ni Vedran Šupuković, niti Božidar Jović… Svi zajedno moramo raditi jednu ozbiljnu momčad, svi skupa, i svatko od nas mora odgovarati u segmentu za koji je zadužen.

Bilo bi glupo da se ja nekom miješam u financije, kao što bi bilo glupo da se meni netko miješa u posao koji radim. Naravno da mogu reći nekome da, primjerice, ne bi bilo loše da tu reklamu damo ili prodamo za toliko itd, ali ja neću donositi odluku. Svi mogu kazati što misle ili što žele, ali odluka je na meni. Ako sam pametan, naći ću pravu liniju poslušati nekog i uvidjeti je li to dobro ili loše.

‘Dobar savjet uvijek treba poslušati’

Glupo bi bilo da mi netko sugerira nešto dobro, govori neku dobru stvar, a da ja idem nekom svojom linijom i to ne usvojim, zanemarim… Dobar savjet uvijek treba poslušati. Kažu Dalmatinci da čovik i tovar znaju više od čovika”, govori nam Vujović, koji ne na klupi Zagreba u prvom mandatu izdržao dvije i pol sezone te napravio velike stvari s mladom momčadi po svom dolasku. Zagreb je dvije godine zaredom igrao polufinale Seha lige te je u obje sezone prošao u četvrtfinale Lige prvaka protiv znatno bogatijih i moćnijih klubova, što je doista velik uspjeh za mladu momčad kakva je tada bila Zagrebova.

Također, “Vujovićevi Zagrebaši” bili su i najugodnije iznenađenje Lige prvaka, a i hrvatski je prvak izbacio neka nova rukometna imena na europsku scenu. Prije svih golmana Filipa Ivića i Domagoja Pavlovića. No kako to obično biva u Zagrebu, u prijelaznom roku otišli su važni igrači, ozlijedili se neki još važniji i uslijedio je težak pad…

‘Odlučio sam ostati izbornik Slovenije, a otići iz Zagreba’

“Daj Bože da i u ovom periodu nešto napravimo. Zašto sam otišao prvi put iz Zagreba? Tada se dogodilo da je Zagreb izmijenio momčad, da im je trebalo da trener bude svakodnevno na treninzima, da radi… Onda su kazali da bi morao birati između pozicije izbornika Slovenije i trenera Zagreba. Nikad u životu nisam trpio ucjene, a nekako sam upravo tako doživio tada to. Odlučio sam ostati izbornik Slovenije. Zagreb je kasnije krenuo s tom logikom, ali je onda imenovanjem Line Červara na mjesto trenera pokazio neku tu svoju ideju, jer je i Lino bio izbornik i trener Zagreba.

Znači, Linu se moglo trpiti, a Veselina Vujovića se nije moglo trpiti. Bili su i tada, kao i sad, isti ljudi u upravi. Ante Ančić je tada bio direktor, sad je to Šupuković itd… No, oni su shvatili da jedan trener isto mora biti u formi. Da preko reprezentacije ima neka nova saznanja. No isto tako, u reprezentaciji znaju da trener, radeći na klupskom planu svakodnevno, može probati puno više neke stvari nego kad dođe sedam dana u reprezentaciju. Tako da mislim da je to ispravno razmišljanje, ispravno gledanje, kod nas na našim prostorima taj teren izbornik-trener je itekako sklizak.

‘Ovdje ti nakon prvog ili drugog poraza odmah svi sjednu na kičmu i tjeraju te s klupe’

U Norveškoj, Francuskoj i nekim drugim zapadnim zemljama pet, šet godina si miran, radiš i nakon tog perioda se podvuče crta i neko ti kaže ‘dobar si, dobro si radio ili nisi’. Ovdje ti nakon prvog ili drugog poraza odmah svi sjednu na kičmu i tjeraju te s klupe. Znači, ne daju ti da neku svoju viziju, posao, odradiš do kraja, da ne povedeš neku ideju u djelo. Teško je u kratkom roku napraviti neke epohalne izmjene. Ne, nisam isključiv, to je bez veze. Ja i Zagreb smo se rastali prijateljski, nakon toga smo se čuli, dolazio sam gledati utakmice Zagreba, vodio sam neke klubove pa me publika pozdravljala jako lijepo.

‘Nisam otišao iz Zagreba na ružan način’

Bio sam u telefonskom kontaktu s predsjednikom, s potpredsjednikom… Nisam otišao iz Zagreba na ružan način. Oni su u tom trenutku razmišljali da bi trener morao biti stalno tu, ja sam na to kazao vidi, ja to ne mogu. Ok, hvala i doviđenja. Znate, naše nije bilo zbogom, nego je bilo doviđenja”.

Također, taj razgovor s igračima u svrhu njihovog opuštanja po dolasku bio je sjajna stvar, unatoč teškom porazu od Barcelone…

“Ništa što funkcionira na bazi straha ne može dati dobar rezultat. Respect je totalno druga kategorija. Ako te netko respektira, to je jedan preduslov da netko može usvojiti tvoj komentar, savjet, sugestiju itd… Ako nekog respektiraš, onda ćeš cijeniti njegovo mišljenje. Jako je potrebno pokazati ljudima, odnosno igračima, emociju i koliko su ti oni bitni. Iako ponekad digneš glas, to nije zato da se gradi autoritet nego je to za njegovo dobro. Ne moram vikati Vistoropu ili Gađi da bi izgradio svoj autoritet. Ja ga već ima. Ako zagalamim, to je zato što prave grešku. Ima načina, naravno, vikanje osnova po kojoj ja funkcioniram, ali nekad uistinu to morate napraviti. Mislim da ne prelazim granicu dopuštenog.

‘Znanje je najveći autoritet’

No, kad vi svakog dana pokažete igraču da znate više od njega, ne treba ti ništa jer je znanje najveći autoritet. Mladi igrači moraju imati strpljenja, ne može svanuti prije nego izađe sunce. Treba pričekati da ti igrači dobiju rutinu. Ponekad sam dojma da ljudi u Zagrebu nemaju vremena za takve stvari. Stalno je neko pitanje borbe života i smrti, a toliko je ozbiljnih i pravih igrača otišlo iz Zagreba s kojima bi se mi sad borili za Final Four bez ikakvih problema. Ovako je sve stvar nekog preživljavanja. Ti napraviš tri igrača, oni ti odu u Europu, opet napraviš dva igrača, pa onda oni napuste klub. Pa čekaj, da li mi radimo da proizvodimo igrače ili da napravimo rezultat? Kad to budemo definirali, onda će sve biti lakše. Jedan od ciljeva u Zagrebu je sad da pravimo europski Zagreb, a ne igrače da bi otišli. Evo, mali Vekić je tri godine u Zagrebu, on će za dvije godine eksplodirati i sad da ode u Kiel. I što si ti onda radio, pa jel’ mi stvaramo igrača za Kiel? Neka on prvo da rezultat u Zagrebu, nešto napravi s klubom u kojem sad je, a onda neka u ozbiljnim igračkim godinama ode van”, zaključio je Veselin Vujović.