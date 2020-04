VESELIN VUJOVIĆ ZA NET.HR: ‘Bit će kriza svugdje, ali mi na prostoru bivše Jugoslavije smo u krizi već godinama. Nama ništa novo’

‘Bit će kriza svugdje, ali mi na prostorima bivše Jugoslavije smo u krizi već više od 20, 30 godina’

Rukomet je potpisao kapitulaciju pred pandemijom koronavirusa. Hrvatski rukometni savez poništio je sezonu, a to znači mijenjanje povijesti. Po prvi put nakon 28 godina HRS je donio odluku o prekidu, nastavka neće biti, a sljedeće sezone sve kreće ispočetka kao da se ove ništa niti nije igralo. PPD Zagreb tako po prvi put ostaje bez naslova prvaka. Neće biti niti ispadanja, a poredak za Europu gledat će se iz prošle sezone.

‘To je bila jedina moguća odluka’

Sezona u svim konkurencijama se briše, a predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac je rekao kako nije postojala nikakva druga opcija, sve drugo bilo bi neregularno. Nazvali smo trenera PPD Zagreba Veselina Vujovića, koji nam se javio iz Šapca, kako bi nam iskomentirao navedeno:

“Čini mi se kako je to bila i jedina moguća odluka. Savezi diljem Europe su donijele takve ili slične odluke, u situaciji kada ni klubovi čiji se sportovi igraju vani, odnosno čija se natjecanja i treninzi događaju na otvorenom, nisu još dobili zeleno svijetlo, a kamoli mi u dvorani, pa je jedino logično i bilo takvo rješenje, odnosno da se dođe do takve jedne odluke. Makar je to pomalo jalova odluka. Jer, ponišititi prvenstvo znači i svojevrsno izbrisati toliko napora koje smo svi skupa uložili u sezonu. Toliko utakmica, toliko putovanja, ma svega, tako da nije najbolja moguća odluka složit ćete se samnom, ali isto tako moramo ju poštovati”, kazao nam je Veselin Vujović koga smo upitali da li se možda mogla donijeti neka drugačija odluka, odnosno pristupiti drugom rješenju?

“Iskreno da vam kažem, nisam baš puno razmišljao o tome, siguran sam da su ljudi koji su odgovorni su čekali dovoljno dugo mogućnost da naprave nego drugo rješenje i ako oni nisu uspjeli ga naći ili izmisliti nešto, onda teško ja mogu dati neki prijedlog. U svakom slučaju, da smo možda došli u poziciju odigrati Kup prije početka sljedeće sezone ili možda igrati s Nexeom playoff… No, ako su se klubovi složili s poništavanjem sezone, ako se s tim složila rukometna zajednica, odnosno HRS, onda je to to. Nije smak svijeta, nije kraj života, igrat će se rukomet i sljedeće sezone”.

‘Puno je života ugroženo u svijetu’

Klubovi koji su ostvarili statuse u sezoni 2018./2019. zadržat će, dakle, tada ostvarene pozicije, PPD Zagreb u Ligi prvaka, a Nexe, Dubrava i Poreč u Kupu EHF-a.

“Povijesno u svakom slučaju, pričat će se o tome. Zagreb nije osvojio titulu, nije ju niti izgubio. Ima dovoljno titula u vitrinama s kojima se može ponositi. Ponavljam, to je sport, puno je života ugroženo koronavirusom na globalnoj razini, tako da treba ipak shvatiti ozbiljno sve ovo što se događa oko nas”, rekao nam je Veselin Vujović, koji je u vječnom ratu s krovnim savezima, te ima svoje mišljenje o EHF-u i IHF-u, a koji trebaju u petak odlučiti što će biti s rukometom na europskom i svjetskom nivou.

“Ja jedino očekujem to da EHF neće donijeti ništa pametno, pošto su oni poznati po tome da su njihove odluke protivnim svim ostalim zakonima sporta, sportskih grana, federacija itd, tako da ne očekujem nikakvo pametno rješenje s njihove strane. No, vrijedi vidjeti kakvo će ono biti”.

Pandemija koronavirusa izazvala je globalnu krizu čije se posljedice već osjećaju u sportu. U nogometu su najavljena skidanja plaća, a to se očekuje i u rukometu, kao i u ostalim sportovima. Promijenit će se lice i naličje kolektivnog sporta, pa tako i rukometa. Neće biti toliko novca, a rukomet je sport gdje se ipak ne zarađuje kao u, primjerice, nogometu, košarci itd…

‘Bit će katastrofa ako se bude igralo bez gledatelja’

“Pa, ukoliko se bude donijela odluka odnosno mjera da se igra pred praznim tribinama, iskreno, to će biti katastrofa. Jer, čemu se baviti sportom ako tu nema publike, nema navijača, nema onog naboja koji donosi sama utakmica, natjecanje… Trebat će igračima puno da uđu u ozbiljnu formu poslije ovako duge pauze. Tako, ne znam kako će se to odraziti na sponzore, ono što sport nosi sa sobom. Bit će kriza svugdje, ali mi na prostorima bivše Jugoslavije smo u krizi već više od 20, 30 godina odrastanja tih država pa naovamo. Sve naše zemlje još nisu dobile ozbiljan status pravih zemalja s pravim statusima, tako da nama to ništa neće biti novo.”.

I za kraj upitali smo Veselina Vujovića kako gleda na smanjenje plaća i u PPD Zagrebu?

“Sigurno da će biti smanjenje plaća 50% i meni je to sasvim uredu, jer evo ja sam doma, ne radim ništa, igrači su isto doma i ne rade ništa, i sad da primiš punu plaću zbog toga kad su neki sponzori otkazali, kada se ne natječemo, mislim da nije realno i da je Zagreb donio dobru odluku, i da je to na nekom europskom nivou kao i kod ostalih”, zaključio je Veselin Vujović.