VESELIN VUJOVIĆ NAHVALIO DUVNJAKA I DRUŠTVO: ‘Hrvatsku su svi podcijenili, a ona može do medalje…’

Čovjek koji je preko Hrvatske došao do brončane medalje vjeruje u Kauboje

Iznenadilo me to što je Hrvatska tek sedma po kladionicama prije početka Svjetskog prvenstva. Za mene je Hrvatska puno bolja od toga, rekao je za 24 sata Veselin Vujović koji je prije dvije godine Sloveniju na Svjetskom prvenstvu odveo do brončane medalje i baš pobjedom protiv Hrvatske u utakmici za broncu.

“Imali smo težak ždrijeb, ispali smo od Mađarske. Meni je uoči utakmice preminula majka, pa nisam bio ni na sprovodu, a naravno da nisam mogao biti fokusiran na utakmicu. Nismo zaslužili tako težak ždrijeb kao brončani sa SP-a, ali mnoge stvari nisu logične, rekao je Vujović pa pojasnio što to sve nije logično.

Cijeni Hrvatsku više od kladionica

“Pa ja sam kažnjen zbog toga što sam stao na gol i što sam dao neke izjave o sucima i delegatima na EP-u prošle godine kod vas. Kaznili su me s 5000 eura, kao da je štetim rukometu. Veselin Vujović šteti rukometu, a ne šteti mu Löwen, koji u Kielce pošalje juniore da igraju Ligu prvaka, ili Nikola Karabatić, koji je uhvaćen u aferi s klađenjem”.

Za kraj razgovora Vujović se vratio i na temu hrvatske reprezentacije.

“Lino ne smije biti nervozan zbog onog što se dogodilo u PPD Zagrebu. Hrvatska je među četiri najbolje momčadi i uz malo sreće može doći do medalje. Dva najveća favorita su domaćini. Danska zato što je na papiru najjača i Njemačka, koju će sigurno jako gurati suci”, rekao je slovenski izbornik.