Za njega će ovo 28. Svjetsko rukometno prvenstvo za muškarce biti posebno izazovno. Veselin Vujović, jedan od najcjenjenijih rukometnih trenera na Balkanu, u regiji, izbornik je reprezentacije Irana koja će nastupati u grupi A zajedno sa Španjolskom, Crnom Gorom i Čileom. Igrat će Iranci u Krakowu.

'Neka je samo zdravlja'

Inače, 28. SP u rukometu moći ćete gledati na RTL televiziji. Pripreme za svjetsko prvenstvo hrvatske rukometne reprezentacije pod vodstvom izbornika Hrvoja Horvata započele su 27. prosinca, a u sklopu prvog dijela priprema rukometaši će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Italije. Prva je na rasporedu u četvrtak, 29. prosinca u Sportskom domu Mate Parlov u Puli s prijenosom na kanalu RTL2 od 20.15 sati.

Svjetsko rukometno prvenstvo za muškarce na rasporedu je od 11. do 29. siječnja, a više od pedeset napetih i atraktivnih utakmica gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.

Javio nam se popularni Vujo kako bi nam iznio dojmove nadolazećeg turnira, rukometnog spektakla, te kako bi nam ispričao kako mu ide na klupi Irana, što očekuje i kako vidi hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Kad razgovarate s Vujom, onda teme same od sebe idu, pa je razgovor s njim opsežan, zanimljiv, emotivan...

"Pozdrav vašim čitateljima i svima ostalima iz Teherana. Čestitke i sve najbolje za Božić i Novu godinu. Zdravlja vam želim svima najviše. Svi oni, nažalost, koji ga nemaju znaju koliko je zdravlja bitno, a oni koji ga imaju niti ne razmišljaju o njemu. To vam je tako. Hvala, puno hvala i vama isto sve najbolje svima", čestitao nam je svima u uvodu Veselin Vujović.

'Iran je borbena reprezentacija, hoću vidjeti i pokazati napredak'

Kako napreduje posao na klupi Irana?

"Iskreno, malo sam dislociran od svega, pa me nema u medijima. Izbornik sam Irana, pripremamo se za Svjetsko prvenstvo. U Teheranu sam već 10 mjeseci. Sudjelovali smo na Igrama dobre volje odnosno solidarnosti islamskih zemalja. To je jedno izuzetno veliko natjecanje. Osvojili smo medalju po prvi put u povijesti. Jako su s tim ovdje zadovoljni. Idemo i želimo barem ići na krilima tog uspjeha i na nadolazećem Mundijalu u rukometu u Poljskoj. Ne smatram i želim reći ovako javno da pritom ne mislim na neki veliki rezultat, ali nadam se da smo jedna borbena reprezentacija, da smo težak suparnik svakom. Želimo probati proći u drugi krug i eventualno pobjedu nad Čileom i u ovom trenutku bi to bilo sasvim dovoljno za ovaj njihov nivo i ambicije kakve jesu", objašnjava nam Veselin Vujović.

'Puno smo radili u reprezentaciji Irana'

Znači, možemo očekivati dobar rukomet na turniru od vaših izabranika?

"Nadam se. Nemam još, kad ovako pričamo sad o tome, pravu i jasnu sliku što ova reprezentacija može. U Iranu sam 10 mjeseci, doduše imao sam puno više prostora od ostalih izbornika. Oni pripremaju natjecanja uglavnom na način kako im to ja pripremim i kako im to isprezentiram i sve osmislim. Znači, tražim prostor za reprezentaciju i oni jako lako pomjere jedno kolo ili dva - lijevo ili desno - i naprave mi prostora za pripremu reprezentacije. Dosta se tu puno radilo, ali kažem ići ćemo 3. siječnja u Poljsku na jedan turnir u Katowicama, na kojem će sudjelovati i domaćin Poljska, pa Belgija itd... Nakon toga ćemo imati jednu još kontrolnu utakmicu s Korejom. Tada ću imati jasniju i bolju sliku onog što moji rukometaši mogu, tj što imam na raspolaganju za manevriranje. Imat ću, ajmo to tako kazati, bolju sliku onog što sam napravio kao trener i koje su prave mogućnosti reprezentacije Irana".

Igrat ćete protiv jednog od favorita SP-a Španjolske i vaše Crne Gore. Sigurno da će u tim utakmicama emocije biti posebno velike, jer se radi o Crnoj Gori, vašoj zemlji, a tu će biti i prisutan veliki motiv za skidanje skalpa europskim reprezentacijama, ozbiljnim, onim koji igraju rukomet itekako dobro. Vi volite izazove...

O Španjolskoj i Crnoj Gori

"Uf, malo je to komplicirana čitava priča. Kad sam direktno gledao izvlačenje skupina iz našeg bubnja, šešira, kako god, prvo je izvućen Iran, a već je bila spremna Španjolska. Ja kažem a dobro, što da sad radimo, uvijek morate imati jednog jakog, to je jasno. I sad - izvlači se Crna Gora - postoji sedam mogućnosti da ne bude u mojoj grupi i ja kažem molim te Bože, samo ne Crna Gora - kad ono paf - Crna Gora. Baš Crnogorci, moji Crnogorci... Nezgodno je što god napraviš, netko te može krivo shvatiti, nešto se može krivo protumačiti ili razumjeti... Logično da ću ja dati sve od sebe da reprezentacija Irana ostvari što bolji rezultat, ali eventualno uspjeh Irana protiv Crne Gore bi umanjio njihove ambicije na turniru, pokvario im planove te ih omeo na putu ka nekom dobrom rezultatu. Tog dana, kad dođe, ma ne znam, neka bude da ili da nikako ne bogu dobiti taj susret ili da ga nikako ne mogu izgubiti."

Švedska, Danska, Norveška, Island, Francuska, Španjolska... Ima tu čitav niz jakih reprezentacija koje pretendiraju na zlatnu medalju.

O favoritima

"Vi ste upravo ovim kazali moje razmišljanje. Koji su to favoriti, oni koji imaju neke veće startne šanse za nešto? Intepretacija rukometa, pogled na njega, govori nam kako te skandinavske zemlje Švedska, Norveška, Danska, pa Island isto koji je formirao jednu jaku reprezentaciju s nekoliko kvalitetnih igrača u zadnjem periodu. Španjolci su tu više kao skupina izuzetni, ne možda toliko pojedinačno. Dugo godina igraju na vrhunskom nivou kao grupa i pritom postižu fantastične rezultate."

Tricolori su uvijek snažni...

"Francuze, pak, nikad ne možeš zanemariti. Francuska je uvijek kvalitetna. Njima je sve, i klupski i reprezentativni rukomet na visokoj razini. I onda dolazimo do balkanskih zemalja. Crna Gora se podigla. Makedonija mijenja generaciju. Slovenija je u jednom padu. Zadnjih nekoliko natjecanja nisu ostvarivali rezultate kakve se od njih očekuju. Dolazimo do Srbije koja ide s velikim ambicijama. E sad, koliko je to realno, to je već neka druga priča. Pokazat će vrijeme. Iskreno, smatram da tu ima stvari koje bi mogle biti bolje i sigurno - mada oni imaju jedan od najboljih golmanskih parova na svijetu - imaju sjajna krila, dobar obrambeni blok. Imaju nacionalni patriotizam koji ih uvijek gura. I onda dolazimo do Hrvatske".

Hrvatske ambicije u Švedskoj

I kako onda vidite ambicije Hrvatske na SP-u?

"Hrvatska rukometna reprezentacija uvijek, na svim velikim natjecanjima, bila je naš zaštitni znak balkanskog rukometa. Tijekom bogate povijesti imali ste čitav niz velikih igrača, imali ste onu neponovljivu i veličanstvenu generaciju Balić - Metličić - Lacković - da sad ne nabrajam sve. Bilo je tu još puno sjajnih i velikih rukometaša. Međutim, na posljednjim velikim natjecanjima nije to bilo baš na vrhunskom nivou, ali nekako mi se čini kako su se vaši rukometni izabranici, reprezentacija posložila."

Tu su sad neki novi, mlađi rukometaši koji su iskočili...

"Točnije, vaši talentirani mladi igrači dobili su na kvaliteti, na snazi. U prvom redu, tu je, ozlijeđeni nažalost, Halil Jaganjac, tu je talentirani Tin Lučin, tu je sad i Klarica, Martinović... Dakle, velik je tu broj tih kvalitetnih mladih igrača plus nosioci poput Cindrića i Karačića i - naravno - za mene nezamjenjivog i jednog od najboljih igrača svih vremena Domagoja Duvnjaka. Dule je čovjek za sva vremena. Skidam mu kapu za sve, imam ogromno poštovanje prema tom čovjeku i veliki respekt."

Kako kolektiv, momčad, kako vam tu izgledaju naši rukometaši?

"Kad pričamo o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, vaš rukometni kolektiv, trenutni koji imate, momčad s naglaskom na momčad, još uvijek je sve to, znate, mala nepoznanica. Mladi koje sam nabrojao, oni se još traže i oni još stasaju, pa mogu odigrati fantastično, a mogu pasti pod impresiju, pa da momčad iznenadi neki autsajder. Nisu dobili još onu igračku rutinu da ti možš reći za bilo koga danas u svijetu rukometa, e ove ćemo lako dobiti. Fokus im mora stalno, u svakoj utakmici biti na nivou, sve mora biti na nivou - ad analize do koncentracije - uz pomoć sreće i manjak ozljeda - jer zadnjih nekoliko natjecanja uvijek je netko od tih hrvatskih glavnih igrača otpadao, Hrvatska može napraviti puno, da, možete puno na turniru. Ne bojite se nikog na svijetu i nošeni na krilima uspjeha nogometaša, siguran sam da svi u Hrvatskoj, a i u HRS-u, gaje i imaju visoke ambicije", zaključio je Veselin Vujović.