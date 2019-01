VELIKI UDARAC ZA FRANCUZE PRED KLJUČNE UTAKMICE: Ozljedio im se jedan od najboljih igrača, upitan za nastavak turnira

Francuzi su možda izvukli remi protiv Nijemaca, ali ipak će biti manje zadovoljno od domaćina

Neizvjesnu utakmicu Njemačke i Francuske na Svjetskom rukometnom prvenstvu koja je završila remijem (25:25) osim pogotka Francuza u posljednjoj sekundi obilježila je i ozljeda njihovog pivota Cedrica Sorhaindoa.

“Liječnici smatraju kako je riječ najmanje o istegnuću. Danas smo ostali na dvojici sjajnih pivota i kvalitetnom braniču Dipandi. Prilagodit ćemo se i vidjet ćemo što ćemo napraviti”, rekao je francuski izbornik Didier Dinart.

Upitan za nastavak turnira

Legendarni pivot Francuske i Barcelone nakon igru je zbog ozljede mišića desne noge napustio nakon samo sedam minuta na terenu i nije se vraćao do kraja susreta. Danas će obaviti dodatne pretrage, ali Francuzi se već pripremaju za nastavak turnira bez njega.

“Francuska reprezentacija za mene je kao obitelj. Drago mi je da imamo neke druge zvijezde pa da se o meni slučajno ne priča i gura me se u prvi plan. Svaki igrač prirodno dobije neku ulogu u momčadi. Moja je uvijek bila da pomažem drugima, a takav sam i u životu. Sjećam se kako sam se osjećao kad sam došao u reprezentaciju, kako mi je to sve bilo čudno. Pokušavam klincima to olakšati. Ne govorim im ‘mislim da’ nego ‘znam da’ jer me život puno toga naučio”, rekao je jednom Sorhaindo.

“On je tip koji je uvijek bio u sjeni, koji se nikada nije gurao ispred nekoga, ali njegovu prisutnost nisi mogao ignorirati”, opisao ga je Nikola Karabatić koji bi već danas mogao uskočiti umjesto njega jer je Francuska ovom ozljedom ostala na dva pivota.