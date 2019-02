VELIKI TALENT I MISTERIJ O SRAMOTNIM KULOARSKIM PRIČAMA: Uzdrmao je hrvatski rukomet iznad kojeg sad stoji dosta upitnika

‘Ma ja apsolutno o takvim stvarima ne razmišljam, mislim da tim stvarima nije mjesto u sportu’

Transfer 20-godišnjeg Riječanina Halila Jaganjca u Nexe dobro je uzdrmao hrvatski rukometni svijet. Nekako je, prema već dobrom starom ustaljenom običaju, PPD Zagreb taj klub u koji najčešće idu najtalentiraniji izdanci hrvatskog rukometa. No, ne i on.

On se odlučio doći u Našice, iako se spominjao upravo kao pojačanje “vječnog” hrvatskog prvaka. Ostalo je, nakon toga, u dosta upitnika, posebno nakon silnih pregovora Zagreba i Metalurga oko Jaganjca. Obavljeno je puno razgovora, razmijenjeno je puno mailova…

ČERVAR OTPISAO MLADOG TALENTA I POSLAO GA KUĆI: Kauboji bez lijevog vanjskog nastavlju pohod na tron

Međutim, PPD Zagreb i Metalurg nisu uspijeli pronaći dogovor, nije uspjelo jer je, kako su to u PPD Zagrebu bili objasnili, predsjednik Metalurga Minčo Jordanov želio transfer pod uvjetom da on PPD Zagrebu diktira kakav će biti ugovor između Jaganjca i kluba. Direktor PPD Zagreba Vedran Šupuković u listopadu prošle godine za SN istaknuo, “na to nismo mogli pristati jer ne možemo zbog Jaganjca ili bilo koga drugog rušiti klub”…

ČERVAR IZNENADIO KONAČNIM POPISOM DAN UOČI OTVARANJA SP-A: Ova dva igrača otpala su za prve utakmice

“Da me netko pitao, da mi je rekao da ću ići u Nexe i da će mi to biti sljedeći klub, ja bih mu rekao: ‘Teško!’ Ali sad kad sam ovdje, stvarno mi je predivno i ne želim uopće razmišljati ni o čemu drugom nego o daljnjem radu”, kazao je Halil Jaganjac za Dnevnik Nove TV.

Igrao za drugu momčad PSG-a, eksplodirao u Metalurgu

Inače, Jaganjac je sa 17 godina igrao za drugu momčad zvučnog i bogatog PSG-a, da bi ga nakon toga Lino Červar doveo u makedonski Metalurg. I onda je Jaganjac eksplodirao. Bio je čak drugi najbolji strijelac Lige prvaka u grupnoj fazi natjecanja. Nakon toga je došao taj prijelaz u Nexe.

Ponuda je imao iz Kielca, Meškova, Berlina i Silkeborga, ali se odlučio za Našice. To za njegov razvoj može biti samo plus, naravno, pod uvjetom da s njim napreduje i klub, a plus je i za hrvatski rukomet, na čijim ćemo parketima gledati kako igra i razvija se ovaj rukometni dragulj.

Kao najveći talent hrvatskog rukometa bio je u momčadi za Europsko prvenstvo u Hrvatskoj prošle godine. No, ovog siječnja Červar mu nije dao šansu na Svjetskom prvenstvu. No, kaže da izborniku ništa ne zamjera…

MLADI RUKOMETAŠ O SVOJOJ ODLUCI KOJA JE IZNENADILA ČITAVU NACIJU I POGODILA ČERVARA: Iz PPD Zagreba tvrde; ‘Izigrani smo’

Červar mu nije dao šansu na SP-u

“Ja to uopće ne doživljavam kao neku veliku stvar. Biti s tim dečkima, s Duvnjakom, Cindrićem, Karačićem, od njih naučiti ponešto svaki dan je već velika privilegija samo na treninzima, a kada dobijete koju minutu na utakmicama, bilo pripremne ili bitne utakmice, meni je uvijek čast igrat za hrvatsku reprezentaciju”, istaknuo je Jaganjac i prokomentirao kuloarske priče da šansu nije dobio jer nije potpisao za PPD Zagreb…

‘Bit će vremena za dokazivanje’

“Ma ja apsolutno o takvim stvarima ne razmišljam, mislim da tim stvarima nije mjesto u sportu. Ja se koncentriran na rukometni teren, sve oko njega me apsolutno ne zanima. Mislim da onaj tko u tom trenutku bude najbolji, dobit će priliku predstavljati reprezentaciju. Ja mislim da sam mlad, imam 20 godina i bit će jako puno vremena da se ja i dokažem”, objasnio je Jaganjac.