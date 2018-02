VELIKI KAOS U SRPSKOJ RUKOMETNOJ REPREZENTACIJI, IGRAČI ODGOVARAJU: ‘Cvetković je svaku večer bio pijan!’

“Za sedam dana u hotelu račun je bio 1.200 eura samo za alkohol! Onda i ne čudi što je izbornik svaku večer bio u alkoholiziranom stanju. Kulminacija je bila kad je u takvom stanju vodio utakmicu protiv Bjelorusije. Pod učinkom alkohola napao je i udario potpredsjednika Saveza Dragana Škrbića”, stoji u priopćenju srpskih igrača

POTPUNI KAOS U SRPSKOJ REPREZENTACIJI: Izbornik podnio izvještaj s Eura u Hrvatskoj i teško optužio igrače

Veliki skandal trese srpsku rukometnu reprezentaciju. Izbornik Jovica Cvetković u svom je izvještaju s Eura nekolicinu igrača optužio da su tulumarili po hrvatskim kafićim te kako su neki od njih već imali rezervirane karte za Beograd prije kraja prvog kruga.

Reprezentativci Srbije odlučili su zajedničkim priopćenjem odgovoriti na ta prozivanja:



“Poštovani prijatelji rukometa i ljubitelji sporta,

protekla dva dana smo bez ikakvog razloga i osnove stavljeni na stup srama “zahvaljujući” “izborniku” Jovici Cvetkoviću, koji je iznio niz neistina na naš račun. Sada je došlo vrijeme da i mi progovorimo.

Odgovorno, sportski i moralno tvrdimo da je svaka riječ izrečena od strane Cvetkovića notorna laž.

Da krenemo od osnovnog, informiranosti! Zar je moguće da izbornik jedne zemlje ne zna u kojem mu klubu igraju igrači?! Zar je moguće da je izbornik pitao kapetana Žarka Šešuma kako je u Löwenu ne znajući, naravno, da je on već četiri godine u Göppingenu! Zar je moguće da izbornik postavi pitanje reprezentativcu Bogdanu Radivojeviću: “Gdje si sad, mali?” aludirajući na klub u kom igra, jer, naravno, to tek nije znao? Zar je moguće da izbornik ode u Skoplje obaviti razgovor s Alemom Toskićem, a on igra u Velenju?

Onda nas valjda i nije trebalo čuditi što nije znao 85 posto protivničkih igrača.

Što ćemo s činjenicom da na 86 posto treninga nije ni bio? A i kad jest, pušio je u dvorani gdje se trenira! U trenirci s grbom Srbije! Na pušenje u svlačionici pred svaku utakmicu smo navikli, to nije novost.

Nijednom tijekom Europskog prvenstva izbornik nije putovao s momčadi autobusom, već privatnim vozilom. Nije se znalo kad su doručak ili večera, kad se kreće iz hotela….

Za sedam dana u hotelu račun je bio 1.200 eura samo za alkohol! Onda i ne čudi što je izbornik svaku večer bio u alkoholiziranom stanju. Kulminacija je bila kad je u takvom stanju vodio utakmicu protiv Bjelorusije. Pod učinkom alkohola napao je i udario potpredsjednika Saveza Dragana Škrbića. Da, to je istina jer su igrači bili prisutni, razdvajali i smirili strasti.

U najmanju je ruku sramotno i ružno da svoje neznanje, nered i skandale Jovica Cvetković pravda preko naših leđa. Nitko od nas nije išao na izlet, nego na Europsko prvenstvo da se časno i pošteno, kao i uvijek, bori za svoju zemlju.

Naša je dužnost reći ovo jer javnost koja je uz nas i kad pobjeđujemo i kad gubimo mora znati istinu! Mi prihvaćamo naše greške, ali nemamo razloga lagati i izmišljati, mi se ne skrivamo: pobjedu slavimo, poraze priznajemo.

Sportski pozdrav,

reprezentativci Srbije!”